أطلقت ماكدونالدز الكويت حملة ترويجية جديدة مثيرة، تقدم من خلالها لزبائنها فرصة للفوز بواحدة من أربع سيارات ميني كوبر جديدة. ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة شهر ابتداء من 4 نوفمبر، وستتيح للزبائن فرصة لدخول السحب الأسبوعي عند شراء أي وجبة من الحجم الكبير من قائمة ماكدونالدز.

وفي تعليق على الحملة، صرح شريف قطري، مدير إدارة التسويق لدى ماكدونالدز الكويت، قائلا: «نحن دائما ما نتطلع إلى أن نقدم لزبائننا الحملات والعروض الترويجية المميزة، وهذه الحملة ليست باستثناء.

ومع قرب حلول نهاية العام، أردنا أن نختتم هذه السنة بحملة مشوقة وحماسية، وأن نقدم لزبائننا الفرصة لربح جائزة قيمة ورائعة، مضيفا: «لا أظن أن هناك شيئا أفضل من الترحيب بالعام الجديد مع سيارة ميني كوبر جديدة».

ويتوافر هذا العرض في كل مطاعم ماكدونالدز الكويت ومع طلبات خدمة توصيل السيارات وخدمة التوصيل إلى المنازل. علما أن السحوبات الأسبوعية ستقام يوم الإثنين من كل أسبوع في فرع ماكدونالدز بمنطقة صباح السالم، وذلك في أيام 13، 20 و27 نوفمبر والسحب الأخير في 4 ديسمبر.

لمزيد من المعلومات عن أجدد حملات ماكدونالدز، تفضلوا بزيارة McDonaldsArabia.com.



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