أطلقــــت «ويليـامـــز سونوما»، العلامة التجارية الرائدة في المنتجات الغذائية الفاخرة والأدوات المنزلية ذات الجودة العالية، منتجات حصرية من مجموعة «أيرين لودر هوم» لدى محلها في الأفنيوز - الكويت.

وقد تأسست علامة «أرين» على يد أرين لودر التي تمتلك خبرة تصل إلى نحو عقدين من الزمن في العمل في علامة «إستي لودر» الشهيرة التي أسستها جدتها، والتي أحدث ثورة في عالم الجمال والموضة.

وتركز العلامة على مبدأ أساسي بأن الحياة الجيدة والسعيدة يجب أن تتسم بالسهولة والراحة، وهو ما انعكس على المجموعة الجديدة التي أطلقتها بالتعاون مع «ويليامز سونوما»، وذلك من خلال تصاميم مستوحاة من منزل عائلتها «بالم بيتش» الشهير.

وسواء تسوق الزبائن لأنفسهم أو لعائلاتهم أو لأصدقائهم، تحرص كل من علامتي «أيرين» و«ويليامز سونوما» على تلبية جميع احتياجاتهم، وهو ما تؤكده هذه المجموعة التي تلبي متطلباتهم بطريقة استثنائية.

وتضم مجموعة «أيرين لودر» تصاميم مستلهمة من منزل العائلة الشهير في مدينة «بالم بيتش». ويغلب عليها شغف أيرين بالتسلية والترفيه. وتشمل طاولة وقطع مائدة مميزة، بما في ذلك صحون باللونين الأبيض والأزرق مستوحاة من الخزف المصقول، وأدوات مائدة خزفية وأواني زجاجية وقطع متميزة للمائدة، إضافة إلى وسائد خارجية.

وجاءت قطع الديكور المنزلي مزينة بنقشات الأزهار وزخارف مستوحاة من الشواطئ، ومنسوجات طبيعية مثل الرافيا والكتان بألوان الباستيل الفاتحة مع إضافات باللون الذهبي.

كما تضمنت المجموعة وسائد، وفرش وأغطية السرير، وأواني المزروعات مع رسومات يدوية، وقطع منحوتة، إلى جانب قطع معدنية مزخرفة، وأخرى من الخزف، وأعمال فنية، وثريات ومصابيح طاولة مع لمسات حصرية.

وتتوافر مجموعة «أيرين لودر» في «ويليامز سونوما» في الأفنيوز، وتعكس التزام العلامة المتواصل بمستويات الجودة الرفيعة، والحرفية المبتكرة والشغف بتقديم تصاميم تدوم طويلا، تحمل أسلوب أيرين المتميز الذي يركز على المزايا الكلاسيكية والحديثة في الوقت نفسه مع سهولة الاستخدام والأناقة اللافتة.