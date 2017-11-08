المعرض يشغل 3 طوابق من مجمع المخيال ويفتح يومياً من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساء

ندى أبونصر

قامت شركة صناعات الغانم، أحد أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، أمس الثلاثاء بافتتاح معرض جديد لكل من X-سايت وصفاة هوم في منطقة الجهراء.

حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الغانم قتيبة يوسف الغانم، ومحافظ الجهراء الفريق فهد الأمير، ومختارين مناطق مختلفة من محافظة الجهراء، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لدى شركة صناعات الغانم وغيرهم من الضيوف وكبار الزوار.

يمتد المعرض الجديد على ثلاثة طوابق بمساحة تزيد على 7000 متر مربع، بمجمع المخيال، ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من الأثاث المنزلي، والمطابخ، والحمامات، والاكسسوارات والديكورات من صفاة هوم وكذلك باقة من أحدث الأجهزة الإلكترونية والمنزلية يقدمها X-سايت.

وبمناسبة افتتاح المعرض الجديد، قال رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الغانم، قتيبة الغانم: «انه ليسعدني كثيرا أن أرحب بكم جميعا مقدرا لكم تشريفكم لنا بحضوركم معنا هذا اليوم، لنفتتح معا ثالث فرع X-سايت وأول فرع صفاة هوم في منطقة الجهراء العزيزة. ولاشك أنكم تدركون جميعا، أن لمدينة الجهراء مكانة خاصة في قلوب أهل الكويت جميعا.

وأود هنا أيها الحضور الكريم أن أؤكد أمامكم في هذه المناسبة أن من أهم القيم التي نضعها نصب أعيننا هي التركيز على إرضاء العملاء.

لذا حرصنا على توفير منتجاتنا وخدماتنا لسكان منطقة الجهراء، ومنحهم تجربة تسوق عالية تجمع بين جودة المنتج وقيمته».

وتابع قائلاً: «لقد ارتبطنا، نحن في صناعات الغانم، بمنطقة الجهراء بعلاقات وطيدة، امتدت عبر السنوات، منذ افتتاحنا أول فرع X-سايت في منطقة الجهراء منذ ما يقارب العقدين من الزمان. وقد انعكس ذلك كله في تأسيسنا للفرع المتكامل الذي نحتفل بافتتاحه هذا اليوم، إيمانا منا بما لدى منطقة الجهراء من إمكانيات وفرص واعدة، وطلب متنام.

ونعتزم في المستقبل القريب توفير المزيد من الخدمات لعملائنا الكرام في محافظة الجهراء. يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن جزيل شكري وتقديري لمعالي محافظ الجهراء الفريق فهد الأمير، وأصحاب السعادة الإخوة المختارين، لمشاركتهم لنا في هذه المناسبة ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لنا، كما أشكرهم لتشجيعهم ولدعمهم لنا كي نتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في هذه المحافظة العزيزة، كما نشكر عملاءنا على ثقتهم الدائمة في صناعات الغانم فهم، في البداية والنهاية سر نجاحنا ومحل اعتزازنا».

وقد شمل حفل الافتتاح قص شريط المعرض الجديد، ورقصة العرضة التقليدية، تبعهما جولة داخل المعرض ثم عرض تقديمي حول ما يوفره. كما تولت كوستا كوفي، إحدى شركات صناعات الغانم، ضيافة الزوار حيث قدمت المرطبات والمشروبات الشهيرة.

يقع المعرض الجديد في مجمع المخيال ويفتح أبوابه لاستقبال الزوار يوميا من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساء.

ويعتبر الافتتاح جزءا من الاحتفالات التي تقام على مدار ثلاثة أيام يقدم من خلالها كل من X-سايت وصفاة هوم عروضا وخصومات خاصة للزوار، إضافة إلى أنشطة ومسابقات خاصة للعائلات تقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع.