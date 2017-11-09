بالإضافة إلى الجودة العالية والحرفية الرائعة، هناك شيء ما يميز ساعات آغنر وهو القرص الذي يحمل حدوة الحصان المذهلة، بعد أن كرم الساعات لأكثر من 50 عاما.

وفي تحديث منعش، تستكشف الدار العصور القديمة وتعيد إلى الواجهة بريق عصر الجاز والإثارة، حيث تزين حدوة الحصان المميزة المتواضعة القرص الكبير والألوان الأكثر إشراقا، لتقدم ساعة آغنر فيسنزا، وهي ساعة مميزة من المجموعة، قوة وتطورا تتخطى الجنس والوقت لتقديم أسلوب قديم ومبتكر.

ويساهم قوس حدوة حصان من اغنر «A» في خلق اطار مدور، وتنعكس هذه السطور والزوايا حول وجه الساعة وعلى الأقراص الصغيرة للرجال، ويتناقض ثراء الملمس مع المؤشرات الحديثة، فالأرقام تتناسب ألوانها مع ألوان الموسم الغني.

وللرجال، تحاط الخطوط الحمراء بالجلد الأسود مع خياطة الأحمر الناعم، وسوار المرأة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع وصلات متشابكة بدقة من الذهب. وتلفت «تافيانو» من المجموعة الجديدة الانتباه بشكلها، وهو شكل سداسي تقريبا، فالشكل السداسي والقرص الدائري يجعلان «تافيانو» فريدة من نوعها، يتم وضع حدوة حصان آغنر بذكاء على الساعة السادسة.

ومع ساعة مورانو المتطورة وأكثر من ذلك، توجد أحدث مجموعة مع الأشكال الكلاسيكية جنبا إلى جنب مع ميزات مبتكرة ومقنعة أبعد بكثير من الحالية، بل هي مستقبلية.