الحساوي: وضع خطة عمل تتناسب مع المتغيرات المحيطة يساهم بشكل كبير في نجاح المشروعات





ندى أبو نصر

نظمت شركة أدفانتج لتنظيم المعارض والمؤتمرات «ملتقى الكويت الأول للتسويق والمبيعات» الذي عقد في فندق الجميرا، ويعتبر الملتقى الأول في الكويت الذي يجمع بين التسويق والمبيعات.

في هذا الإطار، قال مدير عام شركة أدفانتج لتنظيم المعارض والمؤتمرات فواز الحمد إنه تم خلال الملتقى طرح مفاهيم التسويق الأساسية والمبيعات من قبل خبراء ومتخصصين، لتشجيع الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين على البدء بتسويق مشروعهم باتباع القنوات التسويقية الصحيحة.

وقام مدير إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة م.فارس العنزي بتسليط الضوء على أهم المشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عدم التفرقة بين التسويق والإعلان، وعدم وضع خطة تسعير واضحة للمنتج.

كما تحدث د.محمد الجيماز صاحب شركة استراتيجيك براند للتجارة العامة عن أهمية تسويق المشاريع غير الربحية، عن طريق الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتركيز على أهداف الرسائل الموجهة للحملات التسويقية للمشاريع غير الربحية.

وتطــرق استـشــاري المبيعات وصاحب مؤسسة برايم سيلز فيصل المحميد الى أهمية اتباع استراتيجيات محددة وواضحة في المبيعات في قطاع التجزئة حتى يتمكن المبادر أو صاحب الشركة والمؤسسة من اتباع أسس علمية واضحة ومجدية للمنتج الذي يقدمه.

بدورها، تناولت الشريك التنفيذي لشركة ثنك تاند للاستشارات الإدارية د.منال الحساوي أهمية التخطيط الإستراتيجي للتسويق وللمبيعات، موضحة انه عن طريق التخطيط الإستراتيجي ستتمكن المؤسسة أو أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وضع خطة عمل تتناسب مع المتغيرات المحيطة وبالمنافسين، ما يساهم بشكل كبير إلى نجاح المشروع.

من جانبه، لفت استشاري التسويق والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لونش لاستشارات التسويق الإستراتيجي وإدارة الأعمال خالد الزنكي الى أهمية إطلاق المنتجات وذلك باتباع أسس الإطلاق الناجحة للمشاريع ومن أهمها اختيار الوقت المناسب لذلك، واختيار قنوات التسويق المتنوعة للمنافسة وللوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء.