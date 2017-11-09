كانت ساعة هاملتون أول ساعة يتم استخدامها خلال الرحلات الجوية لخدمات البريد الأميركي بين واشنطن ونيويورك، وبذلك فإن عالم الطيران ليس بجديد لهذه العلامة التجارية التي تتمتع بتراث طويل الأمد في هذا المجال يعود للعام 1918، بالإضافة إلى كونها المزود الرسمي للقوات المسلحة الأميركية منذ العام 1914.

وبالفعل، تتعاون هاملتون مع أبرز الأسراب الجوية العسكرية وأشهر الطيارين في العالم لتقديم مجموعة Khaki Aviation التي تشتهر بتوفير أسلوب كلاسيكي خاص بالطيران وسمات تتناسب تماما مع احتياجات الطيارين، من هنا تزخر ساعة Khaki X-Wind Auto Chrono بسمات متأصلة في عالم الطيران ومزايا تقنية تتميز بدقتها وصلابتها على غرار كل نماذج هذه المجموعة.

ويأتي التصميم المميز الذي اعتمد فيه طلاء PVD باللون الأسود ليسلط الضوء على ارتباط هذه المجموعة بعالم الطيران، إلى جانب تعزيز شهرتها المتمحورة حول الدقة والصلابة التقنية، ولإضفاء لمسة إضافية جذابة، يبرز الحزام المصنوع من الجلد باللون الأسود ليعزز المظهر الداكن الذي يتسم به الجيل الجديد من ساعة Khaki X-Wind Auto Chrono، حيث صممت هذه الساعة بقطر يبلغ حجمه 45 ملم، مع خمسة جوانب ناتئة على شكل الحرف X وميناء متباين باللون الفضي.

في الإصدار الحديث من ساعة Khaki X-Wind Auto Chrono، صنعت العلبة الحاضنة من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بتقنية PVD باللون الأسود، وهي تحتوي على عنصر يميز بحق مجموعة X-Wind، وهي إحدى أولى الأدوات المستخدمة عالميا في ساعة لاحتساب زاوية الانحراف، وهذه الأداة تتيح للطيارين احتساب وتسجيل الرياح التي يواجهونها خلال رحلتهم الجوية بشكل دقيق.

كما أن ساعة Khaki X-Wind Auto Chrono مقاومة لتسرب المياه حتى ضغط 10 بار (أي عمق يناهز 100 متر)، وهي مزودة بآلية حركة كرونوغراف أوتوماتيكي سويسرية الصنع من نوع ETA Valjoux 7750، والتي تم تعديلها إلى عيار هاملتون H-21 مع طاقة احتياطية تصل إلى 60 ساعة تقريبا. تجدر الإشارة إلى أن كل من العدادات الثلاثة يحمل طبقة معدنية مع تصميم معدني ثنائي اللون يحيط بنافذة اليوم والتاريخ عند علامة الساعة 9، الأمر الذي يضفي مظهرا صناعيا موحدا ذا لمسة مذهلة ثلاثية الأبعاد.

إضافة خيار اليوم والتاريخ بما يناسب الطيارين العصريين، وهو مستمد من التصميم الكلاسيكي الخاص بالملاحة الجوية الذي تميزت به سابقتها، حيث عملت هاملتون على تعزيز مجموعة Khaki X-Wind لتشمل نسخة اليوم والتاريخ العصرية والاوتوماتيكية المتطورة، من هنا يبرز الميناء الرياضي بأعداده الرومانية الكبيرة الحجم والمطلية بمادة Super-LumiNova والعقارب المناسبة للطيارين، بالإضافة إلى نافذة التاريخ عند علامة الساعة 9.

وبالفعل صممت ساعة Khaki X-Wind Day Date استنادا على الخصائص البارزة لأداة Khaki Aviation، مستفيدة من النجاح العارم الذي حققته ساعة X-Wind Auto Chrono، وهي متوافرة بثلاثة خيارات تتنوع بين الفولاذ والمعدن المطلي بطبقة PVD باللون الأسود، إلى جانب إمكانية الاختيار بين الأحزمة الجلدية والسوار الفولاذي، حيث إن جميع النماذج مزودة بمقياس 24 ساعة باللون البرتقالي وتيجان مجموعة Khaki X-Wind المميزة.

وتنبض ساعة Khaki X-Wind Day Date بواسطة آلية الحركة الأوتوماتيكية من نوع H-30 وهي تختزن طاقة احتياطية تصل حتى 80 ساعة، وفي سبيل توفير سهولة قصوى لقراءة الوقت تجمع هذه الساعة بين جودة التصميم الهيكلي والمظهر العصري الجريء الذي يجسد جاذبية أدوات قمرة القيادة التقليدية في مجموعة X-Wind، مع عقارب مسطحة مطلية بطبقة Super-LumiNova وأرقام واضحة تماما.

وتأسست شركة عام 1892 في لانكستر- بنسلفانيا في الولايات المتحدة الاميركية، وتجمع ساعات هاملتون بين الروح الاميركية والدقة الفريدة التي تتميز بها أحدث آليات الحركة والتكنولوجيات السويسرية، وتملك هاملتون المعروفة بتصاميمها المبتكرة موطئ قدم وثيق في هوليوود بظهور منتجاتها في أكثر من 450 فيلما، كما تفتخر العلامة بتراث عريق في الملاحة الجوية، وتنتمي شركة هاملتون إلى مجموعة سواتش، أكبر مصنع وموزع ساعات في العالم.