أعلنت شركة لونش للاستشارات الإدارية، عن استضافة المستشار توم مكارثي لإقامة ورشة عمل بعنوان «قيادة فريق عمل ناجح»، والتي من المقرر عقدها يومي 17 و18 ديسمبر المقبل في الكويت لأول مرة.

ويقدم ورشة العمل المستشار توم مكارثي، والذي يعد واحدا من أبرز وأفضل المدربين في مجال تطوير المهارات القيادية على مستوى العالم، حيث يشارك من خلالها الحضور بأسرار نجاح فرق العمل كي ينضموا بذلك للقادة الذين تمكنوا من قيادة فرق عمل ناجحة، والذين لا تتجاوز نسبتهم الـ10% على مستوى العالم.

وتوفر ورشة العمل التفاعلية، المقامة على مدار يومين، للقادة المشاركين الوعي والإدراك اللازمين لبناء فرق عمل ناجحة ومميزة ليصبحوا قادة بارزين كلا في مجاله، استنادا إلى نموذج التعلم التجريبي.

وفي هذا السياق، قال المؤسس والرئيس التنفيذي م.خالد الزنكي: يسرنا أن نستضيف توم مكارثي في زيارته الـ 13 للكويت، ونعمل حاليا مع مكارثي لإطلاق برامج تدريبية تعد الأولى من نوعها في الكويت والشرق الأوسط ونأمل أن تحظى باستفادة كل من يعمل في منصب قيادي في الكويت.

وسيقوم مكارثي خلال ورشة العمل بتعريف المشاركين حول كيفية تطبيق مبادئ القيادة، بهدف بناء فرق واعية ومتحمسة نحو تحقيق أفضل النتائج والتأثيرات، كما سيخضع المشاركون لاختبارات عملية تتطلب اتخاذ القرارات وتطبيق مبادئ القيادة التي تعلموها، فضلا عن المشاركات الجماعية التي تضم مجموعة من الأشخاص المتميزين الذين التزموا كي يكونوا نماذج حية لأفضل القادة.

وتضم ورشة العمل أيضا موضوعات مهمة من بينها إنشاء خطة قيادة، وإنشاء هوية فريق تتسم بالقوة والصلابة، وتغيير ثقافة إدارة فرق العمل لأخرى أفضل، وتطبيق القيم الأساسية، إلى جانب كيفية صياغة الأهداف وإتقان نظام التقييم، وكذلك توظيف وتطوير الإمكانيات المتوافرة ووضعها في المكان المناسب، وتوجيه الفريق أثناء مراحل البناء والتشكيل، والعمل على زيادة تماسك الفريق، واتقان الذكاء العاطفي ومدى تأثيره على الفريق، بالإضافة إلى زيادة مشاركة أعضاء الفريق، وتنفيذ أجندة الاجتماعات الفعالة، واستخدام استراتيجيات اتصال قوية، وكذلك تطبيق استراتيجيات التدريب الفعالة، وتوزيع المهام بشكل متزن، إلى جانب التركيز على أهمية مواكبة التغيرات، وزيادة الفعالية التنظيمية والفردية، وتنفيذ استراتيجية التوسع، والتركيز على الابتكار المستمر، وموضوعات أخرى متعددة.