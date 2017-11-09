أعلنت إدارة فندق إن & غو كويت بلازا، عن تعيين علي برو في منصب مدير إدارة المبيعات.



يتمتع برو بخبرة اكتسبها خلال 10 أعوام في عالم الضيافة، وتحديدا في فنادق ومنتجعات لبنان والكويت ذات الخمسة والأربعة نجوم المتواجدة في كلا البلدين.



مهاراته في التواصل والتفاوض، بالإضافة إلى إخلاصه وجده في العمل، كل ذلك ساهم في تطوره اللافت خلال مسيرته المهنية، التي أخذته من بداياته كنائب مدير لقسم الحجوزات في فندق كورال بيتش في لبنان إلى مدير مبيعات لفندق سويس بل كويت بلازا ومن ثم مدير مبيعات لفندق هوليداي إن داون تاون ومدير أول مبيعات لفندق هوليداي داون تاون.

علي برو متحمس لمنصبه الجديد، ويتطلع نحو العمل يدا بيد مع فريق المبيعات والتسويق في فندق إن & غو كويت بلازا وجميع الزملاء من أجل تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات.