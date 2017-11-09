ألفارو سيبريان: المستهلك الكويتي يهتم بتفاصيل الموضة وسنحرص على تقديم الأفضل له

دراسة الأسواق من أبرز الأمور التي تسهم في استمرارية التألق

نسعى إلى التركيز على ما يرضي ذوق المستهلك





«الجانزو» أو طائر الأوز بالإسبانية، علامة تجارية عالمية اختارت الكويت لافتتاح أول متاجرها في الشرق الأوسط بالتعاون والشراكة مع شركة محمد حمود الشايع في الأفنيوز.



من قلب العاصمة الإسبانية مدريد، تحضر «الجانزو» التي اشتهرت بتصاميمها العصرية الأنيقة المستوحاة من مختلف الثقافات حول العالم واهتمامها الشديد بأدق التفاصيل وتميزها بأزيائها العصرية التي تناسب فئة الشباب وطلبة الجامعات ومحبي التصاميم الجريئة التي تصمم في أوروبا وفق أعلى المعايير العالمية.



«الأنباء» التقت الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للعلامة التجارية ألفارو سيبريان، الذي أعرب عن سعادته لافتتاح أول فرع للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا الحرص على تقديم أزياء ذات جودة عالية وتصاميم مبتكرة ستنال إعجاب عشاق الموضة والأزياء في الكويت.



وبالإضافة إلى الكويت، تنتشر محلات الجانزو في 11 دولة، ولديها أكثر من 200 محل في عواصم عالمية مثل باريس وميلان ولندن ولشبونة وأمستردام وبرلين، حيث تحدث سيبريان عن توقعاته من المتجر الجديد له في الأفنيوز وعن أبرز ما تتميز به علامته التجارية «الجانزو» وإلى التفاصيل:

بداية، هل حدثتنا عن العلامة التجارية «الجانزو» والمتجر الجديد لكم في «الأفنيوز»؟

٭ أسسنا أنا وأخي هذه العلامة التجارية منذ 10 أعوام في مدريد افتتحنا أول محل لنا في قلب العاصمة الإسبانية مدريد في عام 2004، ثم بعد 5 سنوات انتقلنا الى وسط باريس وكذلك بنفس السياسة في وسط لندن واستمررنا بافتتاح لمتاجر في عواصم العالم، حيث بات لدينا 200 متجر في 11 دولة في عواصم عالمية مثل باريس وميلان ولندن ولشبونة وأمستردام وبرلين، ونحن نقدم منذ ذلك الوقت الأزياء العصرية والأنيقة لكل من يبحث عن التألق بطريقته الخاصة، وقمنا بشراكة مع «LVHM» منذ عامين، ونحن اليوم نفتتح أول متجر لنا في الشرق الأوسط في الكويت وسيتضمن المحل الجديد تشكيلة للنساء وأخرى للرجال، بما يلبي حاجات الزبائن الذين يبحثون عن التصاميم المبتكرة مع التركيز على أعلى معايير الجودة والاهتمام بأدق التفاصيل.

لماذا اخترتم السوق الكويتية لافتتاح أول متاجركم في الشرق الأوسط؟

٭ اخترنا الكويت لتكون أولى المدن التي تحتضن متاجرنا ولإطلاق علامتنا التجارية في الشرق الاوسط لأنها تعتبر من أهم المدن وتمتلك أبرز الأسواق في الشرق الأوسط كما أن شراكتنا مع شركة محمد حمود الشايع سمحت لنا بالدخول الى السوق لكويتي بشكل أفضل.

ولماذا اخترتم شركة محمد حمود الشايع لهذه الشراكة؟

٭ لأننا ندرك أن هذه الشركة من أقوى الشركات في الكويت والمنطقة وهي على علم ودراية بما يحتويه السوق المحلي والإقليمي ونحن نثق بقدرتهم على مساعدتنا في نجاح علامتنا التجارية في المنطقة.

ولكنكم تدركون أن السوق الكويتي سوق كبير وفيه عدد كبير من الماركات العالمية فما هي برأيكم حظوظ علامتكم التجارية ضمن هذه الماركات؟

٭ تمكنا من الحصول على مساحة مهمة لعرض منتجاتنا وهذا هو المهم أساسا وسنحاول تقديم ما هو مختلف بتفاصيل مختلفة وسنحرص على تقديم أزياء ذات جودة عالية وتصاميم مبتكرة سينال إعجاب عشاق الموضة والأزياء في الكويت.

وماذا سيضيف السوق الكويتي للعلامة التجارية خاصتكم؟

٭ نحن نعلم ان السوق الكويتي مهم جدا في الشرق الاوسط، وأن نجاح أي علامة تجارية يجب أن يتم في مختلف الانحاء وبالتالي فان نجاح علامتنا التجارية هنا سيضيف لنا الكثير ويجعل منها عالمية كونها استطاعت أن تثبت نفسها في سوق يمثل الشرق الاوسط بشكل عام.

وما السياسة التي تتبعها لكي تجعل من الجانزو علامة تجارية ناجحة؟

٭ في الموضة يجب علينا أن نحافظ على نجاحنا بشكل مستمر فليس مقبولا ان ننجح هذا العام ونفشل العام الذي يليه يجب دائما أن نستمر في العطاء، ودراسة الاسواق من أبرز الامور التي تساهم في استمرارية التألق، وكذلك دراسة الثقافة التي ينتمي اليها الجمهور المتلقي لهذه السلعة وبالتالي إعطاء السوق ما هو بحاجة له.

وما خططكم المستقبلية في الشرق الأوسط؟

٭ الخطة الأولى هي أن ننجح هنا في الكويت وطبعا نحن نسعى للتوسع وبما اننا شركاء مع الشايع فإننا طبعا نمتثل لرأيهم في افتتاح الأسواق في المنطقة لأنهم الأدرى عن حال الأسواق فيها.

وماذا تتوقع من المستهلك الكويتي، كيف سيتعامل مع «الجانزو»؟

٭ أنا أعلم أن المستهلك الكويتي جيد جدا في التعامل مع الموضة ويدرك خطوط الموضة تماما، وأعتقد بأن علامتنا التجارية ستجذب هذا الجمهور خصوصا في خطوطها المختلفة وتفاصيلها المميزة وأقمشتها الغنية وهذا ما نراهن عليه في ترك تأثير مهم في السوق الكويتي.

وما الذي يجعل من «الجانزو» متميزة أو مختلفة عن غيرها من الماركات؟

٭ نحاول أن نكون متميزين دائما وبالتالي ننتبه لأدق التفاصيل وخصوصا في عملية مزج الالوان، ونحرص على أن تكون مختلفة عما تنتهجه الماركات الاخرى لنحافظ على تميزنا واختلافنا في نظر المستهلك، ويظهر في تصاميمنا الاهتمام الشديد بأدق التفاصيل وتتميز بطابعها العالمي المستوحى من مختلف الثقافات حول العالم، فتجد فيها لمحة من الألوان الإسبانية الغنية وتصاميم أنيقة تناسب طلبة الجامعات، بالإضافة إلى خطوط الموضة الشبابية الجريئة مع لمسة من الأناقة البريطانية.ونحرص على تصميم وتصنيع جميع منتجاتنا في أوروبا باستخدام مواد أولية ذات جودة عالية.

وهل أخذتم بعين الاعتبار الذوق الكويتي عندما قدمتم تشكيلة الموضة الخاصة بكم كأول مرة؟

٭ أي سوق نفتح فيه متجرا جديدا نقوم بإجراء تجربة للمبيع لمحاولة معرفة أي المنتجات راقت للجمهور أكثر من غيرها ونركز على الأشياء التي نجد أنها لاقت استحسان المستهلكين وهكذا حصل فعلا في الكويت، وسنسعى طبعا الى التركيز على ما يرضي ذوق المستهلك.

وكيف تنظر الى موقع متجركم في مجمع تجاري ضخم كالأفنيوز؟

٭ نعم نحن نجد أنه يضاهي ما هو موجود بعواصم العالم في فرنسا ومدريد ولندن وحتى أضخم في بعض الاحيان، وهو سوق حي جدا ونحن نشعر بالفخر بأن نكون موجودين في الأفنيوز وبين هذه الماركات العالمية المهمة فيه.

وماذا يعني اسم الماركة «الجانزو»؟

٭ اسم الماركة الجانزو باللغة الاسبانية ويعني الأوزة التي تمثل الأناقة ولكنها مرحة جدا في نفس الوقت، وهكذا هي مجموعاتنا تتميز بالأناقة والمرح في آن.