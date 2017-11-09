طرحت كاربيسا، العلامة الإيطالية الرائدة في مجال الحقائب، حملتها الإعلانية لتشكيلة موسم خريف وشتاء 2017، والتي استلهمت تصاميمها من الشخصية الفريدة والجوهر الحقيقي للمرأة.



وتعكس الحملة المبتكرة الحياة المهنية للمرأة وتدخل عالمها الغني بالعواطف والمشاعر الإنسانية.

وتجسد كاربيسا من خلال سفيرات علامتها التجارية، عالما من شخصيات مختلفة لديها فهم مشترك لجوهر العلامة الذي يتضمن: القيم، وحرية الأفكار، والقوة، والطاقة.



اذ تمتلك الصحفية والمؤلفة رولا جبريل، وعارضة الأزياء جوانا سانز، ومدونة الطعام أليس بالوسي، المهنة والعادات وأسلوب الحياة الخاص بكل واحدة، ولكن يجتمعن على الإرادة والعزيمة والتصميم لمواجهة الحياة بأفضل طريقة ممكنة.



وتروي حقائب كاربيسا حكاية المرأة من خلال هاشتاج #MYBAGMYLIFE، «#حقيبتي حياتي»، حيث تم تصميم الحقيبة لترافق السيدات في كامل جوانب الحياة، وتحترم شخصية المرأة وتواكب أسلوبها المتميز.



وتحتفل علامة كاربيسا من خلال هذه الحملة، بحرية الأزياء لتؤكد أن بإمكان كل سيدة حمل حقيبة كاربيسا من الصباح وحتى المساء، مع مجموعة واسعة ومتنوعة من النماذج والألوان المصممة بمهارة عالية مع الاستعانة بخبرات حرفية مميزة، لترضي الذوق الرفيع للسيدات من هواة الموضة.



وتشتمل التشكيلة على مجموعة حقائب متنوعة النماذج، والأحجام، والأشكال، والتصاميم، حيث تؤكد الحملة الإعلانية أن كاربيسا توفر حقائب تلائم مختلف الأذواق والشخصيات.

وتتوافر التشكيلة الجديدة من حقائب كاربيسا لموسم خريف وشتاء 2017 في متجر كاربيسا- سما مول- الفنطاس.

وتم تأسيس «كاربيزا»، علامة الحقائب والأكسسوارات الإيطالية عام 2001، وتقدم هذه العلامة التجارية طيفا واسعا من الحقائب، المحافظ، حقائب السفر، حقائب رجال الأعمال والأكسسوارات للنساء والرجال.