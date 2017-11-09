محمد راتب

أكد مدير التسويق والعلاقات العامة بالإنابة في المركز العلمي محمد السنعوسي أن مشاركة المركز العلمي في اليوم العالمي للمراكز والمتاحف العلمية اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية، تأتي تعزيزا لرؤية المركز أن يكون مرموقا وموثوقا به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويوفر مناخا للتعليم الترفيهي للعلوم ويعزز أهمية التوعية البيئية لجميع الأعمار.



وأضاف السنعوسي أن الأنشطة التي أعدها فريق العمل في المركز العلمي تعكس الجهود الدولية في زيادة الوعي تجاه الاستدامة العالمية، مع التركيز على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تأتي ضمن رسالة المركز العلمي الساعية لتبسيط العلوم ونشر الوعي البيئي في جو من التفاعل الترفيهي، مشيرا إلى أن الأنشطة التي ستقام في المركز العلمي ستركز على الأحياء والكيمياء وعلوم الفضاء والبيئة، بالإضافة إلى المعرض البيئي للجهات المشاركة.



ودعا محبي المركز العلمي الى الاستمتاع بهذه الأنشطة والاحتفال بهذه الفعالية البيئية المهمة والعمل على تحقيق أهدافها، حيث يستقبل المركز العلمي زواره اليوم من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، وأن الأنشطة ستقام من الخامسة مساء حتى التاسعة مساء.