بالتأكيد LAMBORGHINI شركة عريقة تمتاز بإنتاج أكثر السيارات الفارهة في العالم، والتي تعد من أهم مصانع لإنتاج السيارات الخارقة، ومثلها مثل شركات السيارات الأخرى، تضع LAMBORGHINI بصمتها في الهواتف الذكية.

كما عودتنا شركة LAMBORGHINI بالتألق والتميز الخارق في كافة منتجاتها.

ها هي الآن بلمستها الخاصة تطلق الجهاز الذكي Alpha -one وهو اختصار للجمال والتألق والميزة في أن واحد، لذلك قد سمي بالهاتف الذكي.

الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يقعون دوما في فخ «أيهما أفضل» عند تفكيرهم في شراء جهاز جديد يناسب احتياجاتهم. ولعل أبرز ما يشتت التفكير هو اسم الشركة المصنعة لهذا الهاتف.

كثيرة جدا الأفكار التي تدور في بال المستخدم لكي يصل إلى الخيار المناسب له، وهنا سنحاول توضيح مواصفات وميزات هذا الجهاز، لكي نسهل إمكانية الاختيار.

يتميز هذا الهاتف عن غيره بمظهره الجذاب الأنيق فهو يحتوي على شاشة بحجم 5.50 أنشات، كما أن الشاشة من الياقوت، مزود بكاميرا 20 ميغا بكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابكسل وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت والجدير بالذكر أنه يدعم خاصية GPS تحديد المواقع. كل هذا صنع يدويا تحت إشراف فريق LAMBORGHINI.

أما بالنسبة لغلاف الهاتف فهو من الفولاذ المقاوم للصدأ، والهيكل من المعدن القوى من التيتانيوم، محمي من الخلف بالجلد الطبيعي الإيطالي المصنع يدويا، وبارز شعار LAMBORGHINI من الجبهة والخلف أيضا 3D.

هنا المفاجأة فهو يعمل بنظام اندرويد 7.1.1.

شركة LAMBORGHINI لم تكتف بنجاحاتها بصناعة السيارات الفخمة وها هي تخترق عالم الهواتف وتدخل من بابه الواسع لإطلاق مهارات وفن بابتكار أفخم وأضخم أنواع الأجهزة الهاتفية.

كما أن شركة روائع جنيف تتوقع أن يحدث هاتف TONINO LAMBORGHINI الذكي تأثيرا بالغا في قطاع الهواتف الذكية، وقد قال المتحدث باسم الشركة إنها ستكون تجربة رائعة لزبائن روائع جنيف، كما إن شركة روائع جنيف معروفة بإطلاق الساعات المميزة ولكن ها هي الآن تتخذ خطوة جريئة لإطلاق الهاتف الذكي TONINO LAMBORGHINI.

بعد كل هذه الموصفات من TONINO LAMBORGHINI بإبداعاته الا متناهية، فهذا الهاتف فعلا سوف يجعلك تشعر بالتميز فقد أصبح العالم اجمع لديه نفس الهواتف الذكية، فكن متميزا باختيارك لجهاز Alpha - one من TONINO LAMBORGHINI بذات مميزات الأجهزة الأخرى ولكن بشكل غير اعتيادي يبرز شخصيتك الخاصة غير التقليدية.

سمات الهاتف الذكي Alpha - one TONINO LAMBORGHINI

٭ نظام التشغيل: اندرويد 7.1.1

٭ الهيكل: مصنوع من الجلد الطبيعي الإيطالي المصنع يدويا، هيكله من معدن أقوى من التيتانيوم.

٭ أبعاد الهاتف النقال: 154.1X77.6X 9.3 ملم

٭ الوزن: 199 غراما

٭ الكفاءة: الشاشة: حجم الشاشة 5.5 بوصات، بتعمل بتقنية WQHD (2560X1440، 538PPI).

- يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد نوغا ويعمل بمعالج كوالكوم سناب دراغون 820 ثماني النوى.

- ذاكرة الجهاز: 4 جيجا الذاكرة العشوائية و64 جيجا ذاكرة تخزين داخلية. الذاكرة الإضافية تصل إلى 128 جيجا

- البطارية: 3250 ميللي أمبير/ الساعة.

الكاميرا: تأتي بدقة 20 ميغابيكسل تدعم خاصة (optical stabilization) خاصية تثبيت الصورة المزدوجة (OIS+EIS) والكاميرا الامامية 8 ميغابيكسل

٭ كفاءة صوت الجهاز: يدعم امتداد نغمات WAV.MP3 ومكبر صوت ويدعم الاهتزازت ومكبر الصوت بخاصية مانع الضوضاء.

٭ الشريحة للهاتف: يدعم شريحتي SIM والماسح الضوئي لبصمة الإصبع.

نبذة عن الهاتف

Tonino Lamborghini هي علامة تجارية لتجربة أسلوب الحياة بتراث التصميم الإيطالي والرفاهية في صميمها.

تقوم المجموعة بتصميم وتطوير مجموعة واسعة وبديعة من المنتجات والخبرات الفاخرة، بما في ذلك الهواتف الجوالة، والساعات والنظارات والمجوهرات، وأثاث المنزل والملابس والاكسسوارات الرياضية، والمشروبات الإيطالية وبوتيكات الفنادق 5 نجوم والمطاعم والصالات الأنيقة في جميع أنحاء العالم.

وجميع منتجات مجموعة Tonino Lamborghini تحت الرمز المشهور «الثور». تأسست Tonino Lamborghini في بولونيا، إيطاليا، في عام 1981.

في قصردال فينيولا بالقرب من بولونيا، الذي صممه المهندس المعماري الشهير جاكوبو بروزي «الفينيولا». تتوفر هذه التشكيلة الرائعة من الهواتف الذكية TONINO LAMBORGHINI لدى روائع جنيف للساعات، فرع البحر سنتر 22215809 وفرع جيت مول 22215820.