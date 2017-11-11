في حفل توزيع جوائز مجلة «أريبيان بزنس ستارت ـ أب» (الشركات الناشئة)، حصدت صاحبة تطبيق الرياضة والصحة «جم نادز»، نادية جغبير الأسترالية من أصول عربية، جائزة اختيار الجمهور لأفضل مبادر لعام 2017 وذلك من بين 50 مبادرا تم ترشيحهم للجائزة والتصويت لهم من قبل قراء منطقة الخليج.

وتقوم الجوائز بترشيح المبادرين اعتمادا على الإنجازات الملموسة التي حققها مشروعهم على المستوى المجتمعي ونوعية المنتج المبتكر المطروح، وهو ما نجح به تطبيق «جم نادز» منذ إطلاقه في فبراير 2016، حيث تم تحميله أكثر من 500 ألف مرة من متجري آبل وأندرويد، ويهدف التطبيق إلى تحفيز النساء على متابعة البرامج الرياضية والغذائية في ظل تزايد مرض السمنة ومضاعفاته في المنطقة.

وتعليقا على حصولها على الجائزة، قالت نادية «نحن فخورون جدا بفوزنا بهذه الجائزة العريقة التي تم التصويت عليها من قبل قراء مستقلين، إذ يعكس ذلك نجاح الجهود التي نستثمرها في سبيل تغيير المعتقدات الخاطئة عن الصحة والتغذية في المنطقة، وهو ما نهدف إليه، بالإضافة إلى سعينا نحو إحداث تغيير إيجابي في حياة المرأة العربية».

انطلق تطبيق «جم نادز» برؤية نحو التواصل مع النساء وتحفيزهن وتثقيفهن عن أهمية الحركة واتباع نمط حياة أكثر صحة، وقد هدفت نادية المتخصصة في التدريب الرياضي والتغذية الصحية إلى مشاركة النساء العربيات خبرتها في هذا المجال وتشجيعهن على تبني أسلوب حياة أكثر حركة في عالم يدفعه ثقافة الأكل المفرط ونمط حياة قليل الحركة.

وعلقت نادية قائلة «تكمن رؤيتنا في الوصول إلى أكبر عدد من النساء عبر هواتفهن الذكية وإتاحة الفرصة لهن لممارسة الرياضة في أي وقت وأي مكان. ومن أهم العناصر التي حرصنا على خلقها هي المنصة التفاعلية التي تتيح لكل مشتركة امكانية اتباع البرامج على حسب مستوى اللياقة البدنية والأهداف الصحية، ذلك علاوة على توفير برامج غذائية مختلفة ومعلومات واسعة عن الأكل الصحي والتي تسهم في التغيير التدريجي للعادات الغذائية المتبعة. في جم نادز، لسنا نرسم الصورة المعتادة التي يراها الأفراد عن تحول الجسم إلى المظهر المثالي، بل نقوم بتثقيف النساء عن كيفية تغيير حياتهن لتكون صحية وأكثر نشاطا على المدى الطويل».

ويحرص تطبيق «جم نادز» على تحديث محتواه باللغتين الإنجليزية والعربية باستمرار، وكذلك تجديد واجهته وإضافة ميزات وخدمات جديدة. وقد تمت إضافة التطبيق بمظهره الجديد مؤخرا على قائمة التطبيقات التي يوصي بها متجر آبل في كل فئة، وهي خطوة تعترف بحجم الطلب وبمستوى جودة المحتوى الذي يتمتع به تطبيق «جم نادز»، وقد تم تصنيف التطبيق أيضا من بين التطبيقات الرائدة في إحصائيات العديد من البلدان في الشرق الأوسط.

واختتمت نادية حديثها «ان دافعنا في جم نادز هو تمكين النساء من تخطي التحديات كضيق الوقت وعدم وجود الحافز أو المعرفة والإرشاد الصحيح والدعم المعنوي لمساعدتهن على اتباع نمط حياة صحي.