توج فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت بجائزة أفضل فندق ومركز مؤتمرات في الكويت خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2017.

وتم منح الفندق هذه الجائزة المرموقة بناء على تصويت المختصين المحترفين في قطاع السياحة والسفر وشركات رائدة وعملاء في قطاع الترفيه والسياحة من جميع أنحاء العالم.

وتكرم هذه الجائزة التزام فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت وحرصه على التميز في خدمة العملاء خلال العام.

وتسلم الجائزة خلال الحفل كلا من مدير عام فنادق ميلينيوم أند كوبثورن لمنطقة الكويت داني صالح، ومدير إدارة المبيعات والتسويق في الكويت باسم الحاج، ومدير مكتب الاستقبال ياسر العدوي.

وعن هذا التكريم، يقول مدير عام فنادق ميلينيوم أند كوبثورن لمنطقة الكويت داني صالح:«يسعدنا الحصول على هذه الجائزة والتكريم خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2017.

وتؤكد هذه الجائزة المكانة المتميزة لفندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت في قطاع الضيافة باعتباره إحدى العلامات الفندقية الراقية، وهذا يعد دليلا واضحا على إخلاص وتفاني المدراء وفرق العمل الذين يبذلون جهودا دؤوبة لتقديم أفضل الخدمات للنزلاء والضيوف».وتم تسليم الجائزة في الحفل السنوي الذي يعرف باسم «جوائز الأوسكار لقطاع السفر والسياحة»، والذي أقيم في دبي يوم 29 أكتوبر الماضي، وذلك بحضور نخبة من قادة القطاع وكبار الشخصيات.

وتعد «جوائز السفر العالمية»، وهي الآن في نسختها الـ 24، أبرز برامج الجوائز المرموقة في مجال السفر العالمية، وتقدم تقديرا لقادة في قطاعات السياحة والطيران والفنادق والضيافة في أنحاء العالم.

ويحتل فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت موقعا استراتيجيا ومرموقا في منطقة السالمية، مطلا على طريقي الدائري الرابع والفحيحيل، على بعد أمتار من أكبر مراكز التسوق والترفيه والمطاعم في الكويت، وهو يعد من أرقى الفنادق لخدمة رجال الأعمال والسياح من فئة الخمسة نجوم، والأعلى مستوى في إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية وبقدرات استيعابية متفاوتة.

كما يوفر ميلينيوم 295 غرفة وجناحا فاخرا مجهزين بأحدث التقنيات التكنولوجية، التي تشمل خدمة إنترنت الواي فاي المجانية بسرعة فائقة، مع خدمات إضافية ووسائل الراحة الممتازة، بالإضافة إلى ناد صحي بأجهزة فريدة، ومسبح خارجي وساونا وغرف البخار، ويوفر الفندق أيضا مركز متكامل للأعمال وخدمات سكرتارية ومرافق مكتبية شاملة، أما بالنسبة لتناول الطعام، فتوجد 3 مطاعم مختلفة وبار في حمام السباحة.