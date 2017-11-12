استضاف بنك الكويت الوطني مجموعة من طلبة مدرسة الأمل المشتركة في زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على طبيعة العمل المصرفي وأسلوب عمل إدارات البنك المختلفة.

وقد رافق الطلبة في جولتهم موظف متخصص بلغة الإشارة ليقدم للطلبة الشرح الوافي لهم، حيث زار الطلبة متحف بنك الكويت الوطني وتعرفوا من خلال المعروضات وشاشات العرض المتطورة على تاريخ الكويت، وأبرز المحطات التاريخية المهمة وتفاصيل تأسيس بنك الكويت الوطني.

وكان في استقبال الطلبة مسؤولون من إدارة العلاقات العامة في البنك، إذ رافقوهم في جولة تعريفية شملت إدارات البنك والقاعة المصرفية. كما قاموا بجولة في قسم صناديق الأمانات، حيث تعرفوا على أهمية توافر مثل هذه الصناديق في تأمين الحماية والأمان للمقتنيات الثمينة. وفي ختام الزيارة، قدم بنك الكويت الوطني شهادات تقديرية للطلبة بالإضافة إلى هدايا تذكارية.

ويحرص بنك الكويت الوطني دائما على استضافة الطلبة من مختلف المدارس في الكويت من منطلق اهتمامه بالقطاع التعليمي وحرصه على فتح قنوات للتواصل مع الشباب والتعرف على اهتماماتهم عن كثب، وتوظيف هذه الاهتمامات ليس فقط من خلال الخدمات الجديدة التي يقدمها لهذه الشريحة الحيوية من العملاء، ولكن أيضا من خلال العديد من الفرص التدريبية التي يوفرها لهم مثل التدريب الميداني وبرنامج التدريب الصيفي.