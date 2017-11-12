عرفان: إعادة تصميم الغرف والمطاعم واستحداث المرافق لتقديم أرقى خدمة فندقية

أعلنــت إدارة فــنــدق وريزيدنسز موفنبيك برج هاجر مكة التي تبعد خطوات قليلة من الكعبة المشرفة، عن تقديم كل ما هو جديد في عالم رفاهية الضيافة الفندقية، وقد قامت شركة دي ليوناردو العالمية، وباختيار من إدارة الفندق، بوضع تصاميمها الإبداعية التي قامت بها قبل مع فندق موفنبيك كولومبو بسيريلانكا والتي لاقت نجاحا واستحسانا كبيرا من النزلاء.

وقد صرح مدير عام فندق وريزيدنس موفنبيك برج هاجر مكة عادل عرفان قائلا «تماشيا مع التحديث والتطوير، قام فندق وريزدينسز موفنبيك برج هاجر مكة بالبدء في تجديد وتطوير وتوسعة بهو الفندق وذلك لإضافة لمسة عصرية تناسب العملاء وزوار بيت الله الحرام، كما سيزيد هذا البهو من سرعة خدمة الزوار الكرام، وسنقوم أيضا بإعادة تصميم كل من الغرف والمطاعم واستحداث كثير من المرافق لتقديم أرقى خدمة فندقية ممكنة».

وسيقوم الفندق أيضا بتجديد وتوسعة قاعة الديوان الذي يقدم العديد من أصناف المشروبات الساخنة والباردة والتي تخدم نزلاء الفندق، وذلك لتلبية احتياجات النزلاء والضيوف الكرام.