بمناسبة انطلاق الدورة الأولى من شوبارد كلاسيك رالي - دبي عام 2017، الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 10-11 نوفمبر الجاري، تطلق شوبارد بالتعاون مع شركائها في شركة أحمد صديقي وأولاده ساعة (L.U.C Time Traveler One - Time of the Desert). تم إنتاج هذه الساعة بإصدار محدود يضم 20 ساعة فقط مع ميناء ساحر بلون رمال الصحراء يستحضر إلى الأذهان صورة الكثبان الرملية الذهبية التي تتألق في شمس الإمارات العربية المتحدة.

تعتبر هذه الساعة بلمساتها النهائية الاستثنائية أداة لا غنى عنها للرجال الإماراتيين الذي يسافرون في أنحاء العالم.

وتقدم دار شوبارد، بالتعاون مع شركائها في شركة أحمد صديقي وأولاده، الدورة الأولى من «شوبارد كلاسيك رالي - دبي». تمتد فعاليات السباق التنافسية على مدى يومين، حيث ستنطلق الفرق الثلاثون المشاركة بسياراتهم الكلاسيكية من إمارة دبي لتمر عبر بعض من أروع المناظر الطبيعية وأكثرها سحرا في طرقات الإمارات العربية المتحدة وجبالها وصحرائها الذهبية.

يمثل سباق شوبارد للسيارات الكلاسيكية في دبي اختبارا صعبا لمهارات الملاحة والتوقيت، ويتيح للمتسابقين المتقدين بالحماس الفرصة لتحدي قدراتهم في القيادة والتسابق.

يبدأ السباق انطلاقا من برج خليفة الذي يجسد أبرز المعالم الرمزية في إمارة دبي متجها نحو الإمارات الشمالية مرورا بالشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة. تتبع خريطة السباق مسارا مختلفا ومليئا بالتحدي في كل يوم، فتتعرج عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة حيث يشكل جبلا حتا وجيس المشهدين الأساسيين في الصورة الكلية لمسار السباق. وسيشارك كارل - فريدريك شوفوليه، الرئيس الشريك في دار شوبارد، في هذا السباق، لاسيما أنه متسابق ماهر وشغوف باقتناء السيارات الكلاسيكية، يرافقه متسابق الفورمولا 1 الأسطوري جاكي إكس.

الأداة المثالية

صممت ساعة (L.U.C Time Traveler One - Time of the Desert) بغية تسهيل أسلوب حياة المسافرين لمسافات طويلة الذين يحتاجون للبقاء على تواصل مع عدة مناطق زمنية. ففي أي لحظة تكفي لمحة واحدة لهذه التحفة التقنية الأصيلة لمعرفة الوقت في أي مكان حول العالم.

تتوافر ساعة المعصم هذه بإصدار من الستانلس ستيل مع ميناء بلون الرمال الذهبية مع مسحات من اللون البني ونواقل تستحضر الهوية الإماراتية الاستثنائية والمتميزة ممزوجة بلمسة من الترف. تفي جميع إصداراتها بالمعايير الرفيعة لمجموعة ساعات (L.U.C) من شوبارد، لاسيما من حيث التميز في الآلية واللمسات النهائية، بالإضافة إلى هالة الأناقة التي تحيط بها لتناسب السادة الذواقين بشكل عام ورحالة العصر الحديث بشكل خاص.

قراءة واضحة

تعمل ساعة (L.U.C Time Traveler One - Time of the Desert) في طبقات متحدة المركز. ويشير عقرب مركزي بشكل متحفظ للتاريخ، بينما يحيط به مسار دائري يساعد في قراءة الساعات والدقائق في المنطقة الزمنية المحلية ويطوف على هذه المسار عقارب على شكل سيف مدبب، وهو الشكل النموذجي للساعات ضمن مجموعة (L.U.C) ويمكن التحكم بهذه العقارب بواسطة التاج الموجود عند الساعة 2.

وعند الانتقال خطوة أخرى إلى خارج مسار هذه الدائرة نجد حلقة كبيرة تحمل ترقيمات 24 ساعة تعمل بالتوافق مع قرص يحمل أسماء المدن المرجعية التي تمثل المناطق الزمنية الرئيسية البالغ عددها 24 منطقة زمنية. وما أن تتم مزامنتها مع التوقيت المحلي بواسطة التاج الموجود عند الساعة 4 لن تكون هناك حاجة لإجراء أي تعديلات أخرى.

مجموعة من التناقضات الأنيقة

تتميز ساعة (L.U.C Time Traveler One - Time of the Desert) بسوارها البني الداكن المصنوع من جلد التمساح، بينما يبلغ قياس قطر علبتها 42 ملم لتكون بالحجم المثالي الذي يناسب مقاس أي معصم.

بينما لم تتجاوز سماكتها 12.09 ملم، ما يتيح انزلاقها بسهولة تحت طرف كُم القميص. وأضفت عليها اللمسات النهائية المصقولة واللامعة هالة من التميز الذي أصبح سمة أصيلة تشترك بها جميع ساعات مجموعة (L.U.C).