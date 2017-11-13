أعلن النصر الرياضي إعادة افتتاح فرعه الجديد والكائن في منطقة القرين امس الأحد بعد اشهر من تحديث الديكور وأعمال الصيانة لتجربة تسوق استثنائية.

ويعد هذا الفرع من اكبر الفروع مساحة، حيث انه مقسم إلى عدة أجزاء تزيد من متعة التسوق لرواد النصر، ويشمل في أجزائه قسم الأزياء الرجالية، النسائية وملابس الأطفال بالإضافة الى قسم الأحذية بمختلف أنواعها، ناهيك عن الأدوات الرياضية ومستلزماتها.

كما أن إدارة تسويق مجموعة النصر صرحت بأنه تم توزيع الأقسام المذكورة بحيث يتواجد كل ما يتعلق بآخر صيحات الموضة تحت سقف واحد بالإضافة الى جودة النصر المعهودة. وقد تمحورت ألوان هذه الأزياء حول الموسم الجديد بألوانها وأقمشتها لتأتي بالدفء عند الفصل الجديد. وأما الأجهزة الرياضية فهي أحد الثوابت التي تعطي العميل السعر الأفضل بالجودة الأفضل على مدار العام.

ويبقى النصر العنوان الأبرز للتسوق العائلي حيث الجودة والأسعار القليلة تكتملان مع آخر صيحات الموضة العالمية لتقدم للعميل تجربة تسوق مميزة.

اكثر من 35 عاما ترسم تاريخ النصر الذي يتواجد في جميع مناطق الكويت بالإضافة إلى عدد كبير من بلدان الخليج العربي نذكر منها البحرين والمملكة العربية السعودية وعمان بالإضافة إلى باكستان ومصر، وقريبا في القارة الأسترالية.