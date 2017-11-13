حان وقت الجلوس بالحديقة واستنشاق النسيم المنعش، وتزامنا مع هذا الموسم كشفت هوم سنتر عن تشكيلتها الجديدة لأثاث الجلسات الخارجية والحدائق، آخذة بعين الاعتبار تباين الأذواق والميزانيات بجميع متاجر المنطقة.

تقدم المجموعة تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الأثاث والاكسسوارات المنزلية، كوحدات الأرائك وأطقم السفرة، والتي تم استخدام خامات عالية الجودة في تصنيعها، والتي تنوعت بين الخشب الصلب، والخوص الصناعي، بالإضافة إلى المدرج بتفاصيل خزفية تمنح التشكيلة متانة ومقاومة إضافية للمياه وأشعة الشمس.

وإلى جانب قطع الأثاث العملية، تقدم هوم سنتر مجموعة من قطع الديكور الفاخرة ذات التصاميم المعاصرة، كالنوافير، والنباتات الصناعية والمصبوغة، والسجاد، بالإضافة إلى الفوانيس، والمعطرات، ووسائد التزيين والتي تضيف لمسات جمالية تغير الشكل الخلاب.

ولكي تنعم بأقصى درجات الراحة، عمدت هوم سنتر على توفير تشكيلة وفيرة ومتكاملة من مستلزمات الجلسات الخارجية بدءا من الأثاث الفخم، وحتى قطع الزينة الصغيرة، حتى يتسنى لك إيجاد كل ما يلزمك في مكان واحد، لقضاء أوقات رائعة تناسب روعة الأجواء الخارجية.

وستتوافر التشكيلة في جميع متاجر هوم سنتر الموجودة في الري، الشويخ، مجمع الأفنيوز، مدينة الكويت، الفحيحيل وسما مول الموجود في الفنطاس.