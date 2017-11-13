صرحت الرئيس التنفيذي لمنظمة البروتيجيز ورئيس برنامج «إشتا» إيمان الرشيد بأن برنامج إشتا المزمعة إقامته في يناير القادم لعام ٢٠١٨ في الكويت سيركز وبشكل أساسي على تهيئة الشباب الكويتي والعربي ذهنيا وسلوكيا من خلال تجارب ديناميكية ومغامرات ومحاضرات تفاعلية تحتوي على شتى أنواع المعرفة والتفكر مما يجعل المشارك في البرنامج دائم التحدي مع نفسه.

ولفتت الرشيد أيضا الى أن برنامج إشتا يعد النسخة المصغرة من برنامج البروتيجيز بمدة أقصر مع المحافظة على كمية وقيمة المعلومات والخبرات التي سيتلقاها المشاركون خلال رحلتهم القصيرة، ويجب أن تتراوح أعمار المتقدمين بين ١٥ عاما وما فوق.

وأضافت الرشيد أن برنامج إشتا يعتبر نقلة جديدة في عملية إيصال ونقل المعلومات وذلك عن طريق استغلال أماكن غير معتادة لإلقاء المحاضرات على أيدي مرشدين ومعلمين على مستوى عال من الكفاءة وسيكون تركيزه في الكويت ويتخلله عنصر المفاجأة.

واختتمت الرشيد بأن برنامج إشتا سيعزز فرصة المشاركين فيه لقبولهم في الجيل الثامن من برنامج البروتيجيز وسيمدهم بالخلفية الأساسية عن برنامج البروتيجيز المزمعة إقامته في صيف ٢٠١٨.

الجدير بالذكر أن برنامج إشتا هو آخر ما طرحته منظمة البروتيجيز من برامج وقد سبق للمنظمة طرح برامج على مستوى عالمي مثل برنامج سمول توبيغ، برنامج نبض لتعزيز الثروة الوطنية، وبرنامج البروتيجيز الصيفي. ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع: www.theproteges.org