الورع: نصائح مهمة وفحوصات أولية للموظفين للمحافظة على صحة الفم والأسنان

استقبل البنك التجاري الكويتي عيادة «ابتسامة كلينيك» لخدمات طب الفم والأسنان بالمقر الرئيسي بالبنك، وذلك لإجراء الفحص اللازم لموظفي البنك وتقديم النصح والإرشادات الطبية لهم والرد على كل استفساراتهم المتعلقة بصحة الفم والأسنان وكيفية المحافظة عليها، وذلك سعيا من البنك للتواصل مع موظفيه وتقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة.

وتعقيبا على هذا الحدث، قالت مساعد المدير العام في إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع: «نسعى في البنك التجاري الكويتي إلى توطيد التواصل مع الموظفين من خلال استقبال مقدمي خدمات الرعاية الطبية والصحية بهدف إجراء الفحوصات الطبية الأولية المتعلقة بصحة موظفينا».

وذكرت أماني الورع أن زيارة عيادة «ابتسامة كلينيك» للبنك حققت الأهداف المطلوبة حيث توافد الموظفون لإجراء الفحوصات الأولية والحصول على النصائح اللازمة للمحافظة على صحة الفم والأسنان، مؤكدة في ذات الوقت جهود البنك لدعم مختلف الحملات التوعوية التي تخدم موظفيه في إطار التواصل الدائم والفعال معهم.

وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة البنك بالشكر الجزيل الى الفريق الطبي التابع لعيادة «ابتسامة كلينيك» لصحة الفم والأسنان لجهودهم وتعاونهم مع الموظفين متمنين لهم مزيدا من النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن البنك التجاري الكويتي لطالما قام بتوفير الدعم والرعاية للعديد من الفعاليات التوعوية الصحية لموظفيه ولأطياف المجتمع كافة إيمانا منه بأن الوقاية خير من العلاج.