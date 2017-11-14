مفهوم جديد للاحتفال بالأنوثة وتصاميم تحاكي أنغام مزاج الأنثى وتقلباته

صممت SAINT HONORE ساعات فريدة من نوعها بنوتات مختلفة تعزف على معصم الأنثى لترافقها كل لحظة سعيدة، أسرت العيون بأناقتها وذوقها الرفيع، حيث تمت إعادة تشكيلها خصيصا لتناسب السيدات، فأصبح قُطر علبة الساعة 35 ملم لتكون أكثر أنوثة وتم مزج جرأة التصميم مع بريق الألماس ليعكس الرقي والفخامة، وسمي الإصدار الجديد من ساعات SAINT HONORE بـ LUTECIA وهو مرصع بأنقى أنواع الألماس يحتوي على حبات الماس داخل المينا لتضفي شكلا فخما للساعة مع شباك صغير ليظهر تاريخ اليوم وشعار الماركة يظهر بوضوح في منتصف المينا، وهي التجسيد الدقيق لقيم «SAINT HONORE» قطعة زمنية والتي تأتي بصورة أكيدة إلى أن تكون كلاسيك صناعة الساعات العظيمة.

تعتز SAINT HONORE بأن تجعلك عزيزتي متألقة ومختلفة مع ارتدائك الإصدار الأكثر روعة وأناقة من ساعات التي تبعث عن الحياة المطرفة والرفاهية التي تنعش حياتك سيدتي مع التشكيلة التي تضيف لكِ أناقة بلا حدود وبلا قيود، فهي انطلاقة جديدة من ساعات SAINT HONORE وتشكيلة متنوعة لكل ممن يعشق امتلاك ساعات تحتل مصدر الفخامة والتميز في صناعة الساعات المعروفة بالنمط الفرنسي الأخاذ الفريد.

إن تشكيلة الساعات الجديدة وSAINT HONORE لا تنسى من الموديلات الرائعة والاكسسوارات المذهلة المصنعة خصيصا لعلية القوم من السيدات ورجال المجتمع أيضا.

ستلبي ساعات SAINT HONORE احتياجات كل من يفضلون الساعات الفاخرة وهواة الساعات الذين يميلون إلى التميز عن الآخرين أو إبراز شخصيتهم. تتميز SAINT HONORE بتصاميم تنبض بروح العصر ترضي شتى الأذواق والأعمار، وتجسد الذوق الفرنسي الرفيع حيث الأناقة، والإبداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة.

تشكيلة من التحف الفنية التي تضفي على المرأة المخملية حسا من الأنوثة والرقة، تحتوي على الماس مُصنّع بعناية فائقة حتى تعطي لكِ الشكل النهائي المناسب لذوقك الراقي فأناقتك تحتاج لامتلاكك ساعات بنفس أناقة ساعات التصاميم الفرنسية من ساعات SAINT HONORE، وأناقتك هي هدفنا الوحيد لتيسيره لكِ حتى تكوني على خطى الفنانات والجميلات، فانتِ ليست بأقل منهن بشيء لتقتني أجمل الساعات المصنعة بدقة متناهية من قبل مصممين ومصنعين عالميين يحرصون كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد وفريد وأنيق ومميز ومناسب لكِ عزيزتي، سواء كان من الاكسسوارات المتنوعة في تشكيلتها أو من الساعات التي تلبي احتياجك كونك امرأة عصرية ناجحة لا تقتني إلا كل ما هو مصنع بفن.

SAINT HONORE مزيج من رقة التفاصيل والتصاميم في صناعتها، حيث تتألق في سماء الصناعة الباريسية المعروفة منذ القدم بأنها لا يشوبها شائبة ولا من دقة الصنع ولا من التجدد المستمر في موديلاتها المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة، بالإضافة إلى ألوانها المشرقة والمطعمة بالحجارة التي جعلت منها لوحة فنية تتميز برقي التصاميم الباريسية لتزين معصمك وهي صنعت خصيصا للنساء اللواتي يطلبن شيئا جديدا ومبتكرا يضيف إلى حياتهن لمسة سحرية من الاناقة والشياكة العصرية والفخامة والتي تم إبداعها من قبل المصممين العالميين أتقنوا في صناعتها لتكتمل اطلالتك ولتكوني مميزة ومتألقة دائما مع تصاميمها الملهمة والتي تجمع بين لوني الفضي والذهبي لترضي جميع الأذواق.

جدير بالذكر أن الماركة العالمية متوافرة لدى جميع متاجر جنيف للساعات وخاصة فرع البوليفارد 22215805 وفرع البيرق مول 22215816.