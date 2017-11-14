صدر العدد الجديد من مجلة «صرخة صامتة» لشهر نوفمبر والتي حفلت بالعديد من الموضوعات المهمة لجميع أفراد الأسرة والتي كان أهمها ما يتعلق بإعاقة التوحد وموضوع هرمون واحد، وأمل جديد لفهم التوحد، والعلاقة بين التوحد واللقاح، والجدل المثير حول هذا الموضوع في باب «قضايا طبية»، والنمو العقلي السريع للطفل في عامه الأول وعلاقته بالتوحد في باب «العمر له أحكام»، وهل يجيب الاختبار الجيني عن أسئلة الآباء؟ أيضا تم طرح هذا الموضوع في باب «أخبار منوعة»، والنظام الجديد لتصوير المخ للتنبؤ بنشاط مخ المصاب بالتوحد وسلوكه في باب «اكتشافات علمية»، والأنواع الخمسة من الآلام التي ترتبط ارتباطا مباشرا بعواطفك، في باب «فهم نفسي»، وللباحثين عن الصحة والرياضة لا بد من معرفة الـ 10 أطعمة التي تجعلك أكثر صحة ورشاقة في باب «صحتك»، ومقالة إيجابية جدا فيها تفاؤل بكل ما هو جديد، فإذا وجدت الإرادة وجدت الوسيلة فلا تفوت الأوان من أجل لحظاتك الجميلة في الحياة، وكل ذلك في باب «لتكن أيامك أحلى»، وماذا تعرف عن تأثير العلاقة بين الأم والطفل الرضيع؟، وسلوك المراهقين وكيف يواصل التغير حتى يصل لمرحلة النضوج في سن الـ 20 عاما، في باب «المراهقة».

وأوردت المجلة في باب «من أجل طفلك» إرشادات للعائلات من واقع الحياة في التعامل مع التوحد وكيف يكون هناك تقبل واستجابة من الجميع.

والقت الضوء على حياة أسطورة التوحد الفنان والرسام الشاب «ستيفن ويلتشير»، وتناولت المبادرات الشبابية في العمل التطوعي ونشر المحبة من أجل التوحد، وأيضا قصة تحدي «علي بابا» الذي طبق مقولة «لا مجال لليأس ما دمت حيا»، وفي «لآلئ خليجية» حكت لؤلؤتنا الكويتية وصانعة الأمل في الوطن العربي معالي العسعوسي ضيفة العدد تجربتها الإنسانية التي عاشتها باليمن، كما أن الطموحات والإبداعات الشبابية الكويتية كان لها نصيب كبير في المجلة من مواهب واختراعات وأنشطة علمية واجتماعية وثقافية وغيرها.