أعلنت شركة «محمد ناصر الهاجري وأولاده» بمنتج نوفالاك ومنتج ليبرو، رعايتهما البلاتينية لمهرجان الطفل الثاني، فيما أعلنت كل من شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، وشركة «كبلر للمستلزمات الطبية» رعايتهما الذهبية للمهرجان الذي تنظمه شركة «اكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات بمجمع الأفنيوز خلال الفترة من 16 الى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات والشركات ذات الاختصاص.

وقالت مديرة العلامة التجارية، في شركة «محمد ناصر الهاجري وأولاده» مريم ابراهيم، إن الشركة تتطلع من خلال رعايتها البلاتينية ومشاركتها في المهرجان، إلى التواجد مع الجمهور وتسويق منتجاتها، إضافة إلى التواصل المباشر مع الأمهات والرد على جميع أسئلتهن المتعلقة بأطفالهن والاستماع الى آرائهن، وفتح المجال للتعريف عن المنتجات بصورة أوضح.

وأضافت إبراهيم، أن الشركة ستطرح خلال المهرجان، منتج حفاضات الأطفال «ليبرو» وهو منتج أوروبي سويدي المنشأ، يتميز بالجودة العالية وبسرعة الامتصاص ليحافظ على جلد الطفل ناعم الملمس كما أنه لا يسبب التسلخات، إذ يتم تطويره بصورة مستمرة للحفاظ على جودته، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم خلال المهرجان بتوزيع عينات مجانية من منتج «ليبرو» للجمهور.

وذكرت أن السوق الكويتي متقدم وواع جدا وخصوصا فيما يتعلق بالمنتجات عالية الجودة الخاصة بالطفل، مبينة أنه يوجد اهتمام زائد بنوعية المنتجات وكفاءة أدائها، حيث تهتم الشركة من هذا المنطلق، باستيراد المنتجات عالية الجودة من أجل توفير ما يحتاجه المجتمع الكويتي في هذا الخصوص.

وحول أهم المشروعات التي أنجزتها الشركة فيما يتعلق بمجال عالم الطفل والأم، أفادت بأن شركة «محمد ناصر الهاجري»، تسعى دائما للمشاركة في المعارض التي تهتم بالصحة بصورة عامة والاطفال بصفة خاصة، وتوفير كل المستلزمات التي تخدم المجتمع الكويتي لاسيما الأم والطفل، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتوفير حفاضات الاطفال «ليبرو» وأيضا مستلزمات أخرى للاطفال.

من جانبها، قالت شركة «نوفلاك» المتخصصة بمنتجات الأطفال ومستلزماتهم، إنها تسعى من خلال رعايتها البلاتينيـــة للمهرجــــان ومشاركتها به، إلى طرح منتجاتها وتعريف الجمهور بأهم مميزاتها، مشيرة إلى أنها ستطرح حليب الأطفال (Novalac Genio 3 Plus) وهو حليب لنمو الأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق.

وذكرت الشركة أنه من المهم أن يبدأ الطفل من عمر 3 سنوات بتناول الأطعمة كسائر أفراد الأسرة إضافة إلى حاجته لبعض العناصر الغذائية مثل الأحماض الدهنية الأساسية «أوميجا 3 & 6» وهي من أهم العناصر لنمو المخ، فضلا عن الفيتامينات الضرورية خصوصا فيتامين (د) الذي تكمن أهميته في بناء العظام والمعادن الحيوية كالحديد وذلك لتعزيز التطور والحماية من الاصابة بفقر الدم.

من جهته قال مدير سوق الكويت في شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» د. أحمد سليمان، إن الشركة تهدف من خلال رعايتها الذهبية ومشاركتها في المهرجان، إلى المساهمة في توعية الأمهات بخطورة ارتفاع الحرارة عند الأطفال وكيفية التعامل معها حتى عرض الطفل على الطبيب، إضافة إلى شرح كيفية الاستخدام الأمثل وطريقة عمل مخفضات الحرارة وكيفية العناية بالصحة العامة للأطفال من خلال استخدام أفضل المكملات الغذائية المتوازنة وأهمية استخدام فاتح الشهية.

وأوضح سليمان، أن الشركة ستقوم خلال المهرجان، بعرض العديد من المنتجات الخاصة بالأطفال أبرزها خافض الحرارة الأشهر بالكويت ADOL بكل صوره الصيدلانية ومسكن الآلام PROFINAL وشراب وفاتح الشهية وفيتامين الأطفال المتوازن المكونات CALVITALIS.

بدوره، قال مدير تطوير الأعمال، في شركة «كبلر للمستلزمـــات الطبيــــة» د.أشرف فضة، إن الشركة تتطلع مـــن خلال رعايتها الذهبية ومشاركتها في المهرجان، إلى نشر التوعية حول الغذاء الصحي للطفل وتجنب سمنة الأطفال في هذه المرحلة العمرية، إضافة إلى تقديم حلول آمنة للعناية ببشرة الطفل ومساعدة الأمهات في طريقة اختيارهن للمنتج المناسب لأطفالهن.

وأضاف فضة، أن الشركة ستسلط الضوء خلال المهرجان على منتجات العناية بالطفل التي تختص بها الشركة مثل المكملات الغذائية ومنتجات العناية ببشرة الطفل ذات الجودة العالية.