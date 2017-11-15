خصم 30% على جميع العلاجات المقدمة من المركز

في إطار جهود البنك التجاري الكويتي الرامية إلى مكافأة عملائه حاملي البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، أعلن البنك التجاري الكويتي، بالتعاون مع مركز تيجان الدولي لطب الأسنان، عن خصم 30% عند حصول عملاء التجاري أصحاب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع على أي من الخدمات التي يقدمها المركز.

ويتضمن العرض خصم نسبته 30% على كل العلاجات المقدمة من قبل مركز تيجان الدولي، بالإضافة إلى فتح ملف وإجراء أول أشعة مجانا، علما أن هذا العرض سار حتى 31 أغسطس 2018، ومركز تيجان الدولي لطب الأسنان مركز متخصص وشامل لجميع فروع طب الأسنان وجراحة الفم والأسنان، تأسس عام 2006 ويحتوي على عيادات متخصصة ومجهزة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا طب الأسنان الحديث.

ويقدم المركز خدمات طبية متعددة من ضمنها العلاجات التجميلية، زراعة الأسنان، التركيبات، الجراحة، تقويم الأسنان، معالجة العصب، معالجة أمراض اللثة وطب أسنان الأطفال. وتتواجد مراكزه في مجمع أكنان السالمية، برج الملتقى الفروانية، برج حور الفحيحيل، مجمع مبارك التجاري الجهراء وصباح السالم.

ويأتي تعاون البنك التجاري الكويتي مع مركز تيجان الدولي لطب الأسنان ليؤكد من جديد جهود البنك في التواصل مع عملائه عن طريق تقديم خصومات مجزية لهم عند استخدام بطاقات التجاري لدى العديد من مقدمي الخدمات العلاجية ومن قبل مراكز الترفيه وأماكن التسوق المرموقة.

هذا، ويستطيع العملاء الاطلاع على تفاصيل جميع الخدمات الطبية المقدمة من قبل مركز تيجان الدولي لطب الأسنان عبر الموقع الخاص بهم.