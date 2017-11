أقيمت للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية فعاليات الدورة الأولى من سباق شوبارد كلاسيك رالي– دبي يومي 10 و11 نوفمبرالجاري، واختتمت فعالياته مساء السبت بعد يومين من المنافسة الصعبة التي مثلت اختبارا قاسيا لمهارات القيادة والتوقيت.

ونظمت «شوبارد» هذا السباق بالتعاون مع شركائها في شركة أحمد صديقي وأولاده وشركة إعمار العقارية، بمشاركة 60 من هواة السباقات القادمين من دولة الإمارات العربية ومنطقة الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، كما شارك أيضا في هذا السباق الرئيس الشريك في دار شوبارد، كارل فريدريك شوفوليه، باعتباره متسابقا ماهرا وشغوفا باقتناء السيارات الكلاسيكية، ورافقه المتسابق الأسطوري جاكي إكس.

وانطلق السباق في 10 نوفمبر الجاري بدءا من برج خليفة، الذي يجسد أبرز المعالم الرمزية في إمارة دبي ويقع في قلب مشروع وسط مدينة دبي الذي طورته شركة إعمار، وانطلق 30 فريقا بسياراتهم الكلاسيكية التي تضم المتسابقين ومساعديهم على مسار السباق الحافل بالتحديات، متجهين نحو الإمارات الشمالية مرورا بالشارقة وعجمان وأم القوين ورأس الخيمة، وتضمن مسار السباق في اليوم الأول محطتي توقف، كانت الأولى في حصن حتا الذي يقع على سفوح جبال الحجر الخلابة، أما الثانية فكانت عند مركز المليحة الأثري في الشارقة الذي يقع ضمن منطقة المليحة الزاخرة بالآثار والمعالم التاريخية.

واتبع مسار السباق في اليوم الثاني طريقا مختلفا فتوجه نحو رأس الخيمة مشتملا على العديد من محطات التوقف التي تسلط الضوء على مجموعة من الروائع الطبيعية في الإمارة مثل قمة جبل جيس، أعلى قمة في الإمارات والتي تعتبر أهم مركز لسياحة المغامرة في الشرق الأوسط.

تكريم الفائزين

أقيم حفل العشاء الختامي في فندق أرماني دبي، حيث قام الرئيس الشريك في شوبارد، كارل فريدريك شوفوليه والمتسابق الأسطوري الفذ جاكي إكس بتكريم الفائزين، وحصل المتسابق ومساعده ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول على ساعة (L.U.C Time Traveler One - Time of the desert) ذات الإصدار المحدود. فقد تم إنتاج هذه الساعة بإصدار يقتصر على 20 ساعة فقط مع ميناء ساحر بلون رمال الصحراء يستحضر إلى الأذهان الكثبان الرملية الذهبية التي تتألق تحت شمس الإمارات العربية المتحدة، تعتبر هذه الساعة بلمساتها النهائية الاستثنائية أداة لا غنى عنها للرجال الإماراتيين الذين يسافرون حول العالم، كما تم تقديم الجوائز للفريقين الفائزين بالمركزين الثاني والثالث، بالإضافة إلى تكريم الفائزين ضمن فئتين خاصتين: فئة «روح السباق»، وفئة «أفضل سيارة كلاسيكية».

وفي تصريح له عن الدورة الأولى من هذا السباق، قال كارل فريدريك شوفوليه: من المذهل حقا رؤية مدى حيوية مشهد السيارات الكلاسيكية في الشرق الأوسط، فعشاق جمع السيارات في المنطقة يتميزون بقدر كبير من الشغف والاطلاع في هذا المجال، بما لا يقل عن نظرائهم في باقي أنحاء العالم، وتفخر شوبارد بتنظيم هذا السباق للسيارات الكلاسيكية في الإمارات العربية المتحدة، ونأمل بأن يقام بشكل منتظم ليحتل مكانة مميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي ضمن تقويم سباقات السيارات الكلاسيكية.

بدوره، قال المدير التنفيذي للقسم التجاري في مجموعة صديقي القابضة محمد صديقي: يعكس سباق شوبارد كلاسيك رالي - دبي شغف علامة شوبارد وتقديرها للصناعة الدقيقة والحرفية المتقنة، وقد تمكن هذا السباق الرائع من استقطاب فئة من عشاق الآليات الميكانيكية والمولعين بالجمال الرفيع، وإذ تجمعنا شراكة طويلة الأمد مع شوبارد، نود أن نتقدم بالتهنئة لجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح هذا الحدث الرائع، وإننا نتطلع للمضي قدما به وتطويره.

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة إعمار أحمد المطروشي: كان انطلاق هذا السباق واستضافة فعالياته الختامية ضمن مشروع وسط مدينة دبي بمنزلة تأكيد على التزام شركة إعمار بدعم الفعاليات عالمية المستوى التي تعزز الشعور بالفخر والاعتزاز لدى شعبنا، وبرز هذا السباق من خلال المشاركة الكبيرة لعشاق السيارات الكلاسيكية، ما يؤكد الشغف الذي يكنه عشاق جمع السيارات تجاه السيارات الكلاسيكية التي تجسد المراحل التاريخية لتطور صناعة السيارات، وبدورها تمتلك شركة إعمار أيضا ذات الشغف بالسيارات الكلاسيكية، وهو ما دفعها للمشاركة في الاحتفاء بهذه السيارات الأنيقة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة هيثم مطر: يمثل جبل جيس في إمارة رأس الخيمة موقعا مثاليا ليتوج مسار هذا الحدث البارز والمتميز، ولطالما كان هذا الجبل مكانا مفضلا لسائقي السيارات نظرا لتعدد منعطفاته الحادة والمناظر الخلابة التي يمكن رؤيتها من قمته لاسيما أنها أعلى قمة في الإمارات.