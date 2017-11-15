لا تزال شركة صناعة الساعات السويسرية Rado ماضية في إعادة إحياء الطرازات التراثية لمجموعة Captain Cook الرائعة، وتعد عائلة Hyper Chrome Captain Cook بمنزلة إعادة ابتكار لمجموعة ساعات التي ظهرت في ستينيات القرن العشرين، وهي مكونة من ثلاث ساعات للرجال والسيدات الذين يرغبون في التحلي بمظهر جذاب وأسلوب غير رسمي.

سميت المجموعة تيمنا باسم المستكشف البريطاني كابتن جايمس كوك الذي ظهر في القرن الثامن عشر والذي رسم الخرائط لآلاف

الأميال من شواطئ المحيط الهادي التي لم يتم استكشافها حتى الآن، جالبا معه الكثير من المعرفة الواسعة التي كان معظمها ذاتية التعلم في علوم رسم الخرائط، وعلم الإنسان، وعلم الفلك.

ونظرا لأن ماركة Rado تشتهر بمنجزاتها الرائدة والاستكشافية، فيسعدها كشف النقاب عن مجموعة الساعات الأوتوماتيكية الرياضية ذات الطابع التراثي التي تحمل اسم كابتن كوك.

وتتضمن مؤشرات كبيرة الحجم، وعقارب كبيرة على شكل أسهم، وإطار دوار مصنوع من السيراميك الفائق التقنية والفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ المخفف بالكربون، كلها عناصر تجتمع معا لإضفاء مظهر جمالي مرح لا تخطئه العين على ساعة Captain Cook. نموذجان بحجم 37 ملم يجذبان الأنظار من خلال مظهرهما الرجالي أو النسائي المتميز، أما طراز HyperChrome Captain Cook ذو الخصائص النسائية البارزة، فهو يتميز بميناء فضي اللون ناتئ قليلا مطعم بثمانية أحجار الماس.Top Wesselton ويجتمع في هذه الساعة إطار مصنوع من السيراميك الفائق التقنية وسوار بتصميم Milanese معدني دقيق التصنيع لإضفاء الطابع الرياضي والفاخر في نفس الوقت. ويتميز الإصدار الرجالي بتصميم ذي لون داكن أكثر وإطار دوار مصنوع من السيراميك الفائق التقنية باللون الأسود مع سوار جلدي متكامل بني اللون يتميز بالسمات التراثية. وتذكيرا بسنة اطلاق مجموعة Captain Cook الأصلية، فسوف تصدر هذه الساعة بإصدار محدود مكون من 1962 قطعة.

وتعد ساعة Hyper Chrome Captain Cook المجموعة الثانية من الساعات التي يعود تاريخها إلى ستينات القرن العشرين، والتي أعادت Rado تصميمها وابتكارها خلال سنوات عديدة. ولقد شهدت السنة الماضية إعادة اطلاق مجموعة Cape Horn التراثية المتميزة، والتي أعيد تصميمها لتظهر في نموذج 1616 HyperChrome بحجمه الكبير وطابعه الرجالي الواضح.