يعود نمر أبونصار إلى الكويت بعد عرضه الناجح عام 2009 وحيث يعد من رواد حركة «ستاند أب كوميدي» وله طريقته الخاصة في إشعال المسرح بضحكات الحضور، فالكاريزما التي يمتلكها نجم الكوميديا اللبناني الأميركي تأسر الجمهور بحس الفكاهة.

وقد لاقت العروض التي قدمها أبونصار قبولا كبيرا في دبي وبيروت وأبوظبي والولايات المتحدة ودول متعددة ليطلق أفكاره، التي ترسم البسمة على وجوه الحاضرين، مضيفا لمسة من بلدهم وثقافتهم بذكاء عال.

وسيقدم أبونصار عرضا استثنائيا في الكويت بفندق مركز المؤتمرات والرويال سويت في المنطقة الحرة بالشويخ مقابل فندق موفنبيك يوم 17 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، وللاستفسار والحجز يرجى الاتصال على 65907856، وإذا كنت من محبي العروض الكوميدية فحتما سينال العرض إعجابك بمزيد من الفكاهة.