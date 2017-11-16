أبوالبنات: مفاوضات مع «أمريكانا» للتعاون في مشروع ضخم بالسالمية قريباً

لميس بلال

وسط مظاهر البهجة والسعادة وبحضور جماهيري حاشد، احتفلت «هارديز الكويت» بافتتاح الفرع رقم 350 من سلسلة مطاعم المجموعة على مستوى الشرق الأوسط والـ 52 في الكويت، وذلك في مجمع «village» بأبو الحصانية.

وشهدت ليلة الافتتاح مفاجآت عديدة للحضور، ووعد مسؤولو الشركة بتقديم أعلى معايير الجودة لمصلحة العملاء في الكويت الذين يتميزون بمستوى عال من الذوق والفهم للطبخ والمأكولات بشكل عام.

وأبدى صاحب مجمع «village» في أبو الحصانية عبدالعظيم أبوالبنات، سعادته البالغة بافتتاح المطعم الجديد، مشددا على ان وجود «هارديز» والمعروف بجودته العالية يؤكد نجاح خطط المجمع في وجود شركات وعلامات عالمية مرموقة سواء شركة أمريكانا أو مجموعة مطاعم هارديز.

وكشف أبوالبنات عن وجود مفاوضات تجرى الآن مع شركة أمريكانا للتعاون في مشروع ضخم في منطقة السالمية، سيتم الإعلان عنه قريبا، مؤكدا أن هذا المشروع سيحقق مصلحة الطرفين، مشيرا الى أن مساحة المجمع تبلغ 4 آلاف متر مربع ويوجد به 16 مطعما من ضمنها مجموعة من مطاعم أمريكانا.

توسع

من جانبه، قال استشاري شركة هارديز العالمية عادل فودة: نتطلع إلى زيادة عدد الأفرع في الكويت إلى 80 فرعا خلال الأعوام الـ 5 المقبلة، مضيفا أن النجاح الكبير الذي تحققه سلسلة مطاعم هارديز في الكويت يأتي بفضل دعم العملاء، وتجاوبهم مع منتجاتها وحملاتها، مشددا على أن «هارديز الكويت» حققت العديد من النجاحات وباتت تحظى بإقبال جماهيري واسع، بسبب اتباعها أعلى معايير الجودة.

وأكد فودة أن جميع مطاعم هارديز الكويت تستخدم لحوما كويتية وسعودية يتم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية، مبديا سعادته البالغة بافتتاح الفرع رقم 350 على مستوى الشرق الأوسط في الكويت، مؤكدا أن «هارديز الكويت» تعد عملاءها بتقديم أفضل معايير الجودة كما عهدوها دائما، مشددا على هدفها الأول والأخير هو إرضاء الزبائن والعملاء، وتوفير أعلى مستويات الجودة والخدمة.

تحديات

بدوره، أكد مدير التسويق الإقليمي لهارديز الكويت والعراق وكردستان رفيق العياط أن طموحنا ليس له حدود، ونخطط لافتتاح 10 إلى 15 فرعا جديدا حتى عام 2020، وهدفنا الوصول إلى 700 فرع في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الـ 10 المقبلة».

وقال العياط إن الافتتاحات الجديدة تمثل تحديا كبيرا لنا، حيث إن العملاء عهدوا في «هارديز» أعلى معايير الجودة، وهو ما يضعنا في تحد كبير لتلبية ذلك، موضحا ان افتتاح أفرع جديدة يأتي عقب دراسة مستفيضة وبعناية فائقة من حيث التركيبة السكانية للمنطقة والعمالة الماهرة المؤهلة والمدربة والشكل الخارجي للفرع وغيره.

ولفت الى أن «هارديز» تعتمد على تحقيق المعادلة الصعبة وهي سرعة تقديم الخدمة مع أعلى جودة، خصوصا في الكويت، حيث إن مستوى فهم العميل للجودة أعلى من أي دولة أخرى، ولتحقيق هذه المعادلة يتطلب منا جهدا وعملا كبيرين، مشيرا إلى أن «هارديز» تقوم بتدريب وتأهيل موظفيها على تقديم أعلى مستويات الجودة، إلى جانب امتلاك أدوات وتجهيزات متطورة، بهدف مواكبة أفضل التطورات في السوق العالمي.

وذكر أن الشركة تتبع أعلى وأفضل معايير الجودة من خلال تغيير الأجهزة والمعدات المستخدمة في الطبخ كل 3 إلى 5 سنوات لتنال ثقة ورضى العملاء، مبينا ان وصول أفرع هارديز في منطقة الشرق الأوسط إلى 350 فرعا يعد حدثا فريدا بالنسبة لـ «هارديز العالمية» في الولايات المتحدة الأميركية، مبديا سعادته البالغة بأن يكون الفرع الـ 350 في الكويت.

ووجه العياط كلمة للعملاء والزبائن أكد فيها أن «هارديز تهدف في المقام الأول والأخير إلى إرضائكم ونيل ثقتكم»، مشددا على أنه من الصعب تقديم مستوى جودة أقل للعميل في الكويت، حيث إن توقعات المواطن الكويتي لهارديز عالية جدا، مؤكدا أن هارديز الكويت تعد زباءنها وعملاءها بالتطور الدائم في الجودة والأداء والخدمات.

جوائز

من جهته، أكد مدير سلسلة هارديز في الكويت هاني عبدربه أن «هارديز الكويت» تحصل على 3 إلى 5 جوائز سنويا من «هارديز العالمية»، مضيفا ان فرع جابر الأحمد حصل على أفضل مطعم في منطقة الشرق الأوسط، وحصوله على هذه الجائزة ضمن 350 فرعا مبعث فخر وقيمة كبيرة بالنسبة لنا، ويضعنا في تحد كبير أمام أنفسنا، كما حصلت «هارديز الكويت» على 4 جوائز عالمية خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا، تحقق بفضل تكاتف جميع العاملين في الشركة واتباع أعلى معايير الجودة.

وقال عبد ربه إن «هارديز الكويت» تمثل أهمية خاصة وكبيرة بالنسبة لهارديز العالمية في الولايات المتحدة، حيث ان نسبة كبيرة من مبيعات وأرباح هارديز العالمية تساهم فيها أفرع الكويت، مؤكدا أنها موجودة في كل منطقة في الكويت، موضحا أن هناك خططا في 2018 بافتتاح فروع أكثر سواء في الأماكن السكنية الموجود بها هارديز أو تلك التي ليست بها أفرع لنا.

وأشار إلى أن شعار «أمريكانا» و«هارديز» هو الجودة، وهو ما نعمل على تحقيقه دائما، مشددا على أن الهدف الكبير لجميع العاملين في الشركة هو الجودة ونيل ثقة العملاء، لافتا إلى أن كل العاملين في هارديز موجودين لخدمة العملاء وتقديم أفضل معايير الجودة، كما ان الافتتاحات الجديدة والتجديدات في الأفرع القائمة تهدف الى خدمة العملاء.