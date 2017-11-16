جورج عون: أسبوع العملاء العالمي فرصة رائعة لشكر عملائنا على ثقتهم بنا

أقامت فنادق ماريوت الكويت حفلا فاخرا للاحتفال بالأسبوع العالمي لتقدير العملاء لعام 2017، أقيم الحفل بقاعة «الثريا» الواقعة بالدور الـ 16 بفندق جي دبليو ماريوت الكويت والتي تم تزيينها بكمية هائلة من الورود مما أضفى على المكان جوا من الرقي والجمال.

حضر الاحتفال ما يزيد عن 170 مدعوا من كبار الشخصيات من كبرى الشركات في الكويت، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين.

وفي البداية القى مدير إدارة المبيعات بفنادق ماريوت الكويت سامر جرجس كلمة شكر فيها الجميع على حضور الحفل وعلى دعمهم الكبير والمتواصل لفنادق ماريوت.

بدوره رحب مدير عام فنادق ماريوت الكويت جورج عون والذي قام بدوره بالترحيب بجميع الحضور وشكرهم على دعمهم وولائهم لمجموعة فنادق ماريوت سواء داخل الكويت أو خارجها.

واضاف جورج عون: يشكل أسبوع العملاء العالمي مناسبة مهمة جدا بالنسبة لنا لأنه يعتبر فرصة رائعة لشكر عملائنا الكرام على ثقتهم بنا ودعمهم المستمر لنا.

وبعد ذلك استمتع الحضور بتشكيلة غنية ومتنوعة من الأطباق العالمية الشهيرة، بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية التي أطربت الحضور بأشهر المقطوعات العالمية طيلة السهرة.

الجدير بالذكر أن شركة فنادق ماريوت العالمية تخصص أسبوعا من كل عام للاحتفال بعملائها حول العالم، حيث يهدف «أسبوع العملاء العالمي» والذي امتد هذه السنة من 5 إلى 9 نوفمبر 2017 إلى تقوية أواصر العلاقات بين فنادق ماريوت وعملائهم وذلك من خلال شكرهم على الدعم الذي يقدمونه بالإضافة إلى تأسيس روابط قوية مع عملاء جدد، وتضمن «أسبوع العملاء العالمي» بالكويت لهذه السنة أنشطة متنوعة شملت الإتصال بجميع العملاء لشكرهم على دعمهم المتواصل لفنادق ماريوت، بالإضافة إلى توزيع العديد من الشهادات التقديرية، وقام فريق عمل ماريوت الكويت بتنظيم حملة تنظيف مناطق بالكويت وذلك ضمن فعاليات «خدمة المجتمع».