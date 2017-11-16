أكد رئيس لجنة الرحمة للخدمات الطبية التابعة لجمعية النجاة الخيرية مشاري الغزالي مضي اللجنة قدما في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية والعلاج لضيوف الكويت الجاليات الوافدة، والتي بدورها تعكس إنسانية الكويت واهتمامها بالعمالة الوافدة التي تعمل على أرضها.

وبين الغزالي أن اللجنة أقامت مخيمها الـ 52 بمنطقة جليب الشيوخ وسط حضور كثيف من المراجعين الذين زاد عددهم على 200 مراجع، وتم خلال المخيم تقديم العديد من الخدمات الطبية منها إجراء الفحوصات الطبية حيث تواجد خلال النشاط أكثر من 20 فني مختبرات بجانب فحوصات الضغط والسكر والديسك، و5 أطباء من تخصصات متنوعة، كما تم تقديم الدواء للمرضى من خلال صيدلية الرحمة التي تواجدت ووفرت أكثر من 40 صنفا من الدواء، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي لمسلمي كيرلا الهند.

وأضاف: نهدف من خلال هذا النشاط الإنساني الى تقديم الرعاية الطبية للعمالة الوافدة وتوفير العلاج اللازم لهم وتخفيف الأوجاع فكثير من هذه العمالة لا تجد الوقت الكافي لمراجعة المستشفيات، وبدورنا نقيم لهم المخيمات في أماكن تواجدهم ونعلن عن المخيم بشتى الوسائل التي تناسب هذه الشرائح ونختار أطباء بنفس لغاتهم، كذلك نختار يوم الجمعة كونه يوم عطلة رسمية حتى نضمن تواجد أكبر عدد من المستفيدين.