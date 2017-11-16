يحتفل منتجع هيلتون الكويت هذا العام بمرور 15 عاما على افتتاحه، وبهذه المناسبة قام فريق العمل باطلاق مجموعة من العروض والأنشطة المتنوعة.

فقد أطلق المنتجع عرضه المميز لحفلات الزفاف والذي يقدم من خلاله أسعارا خاصة لحفلات السيدات والرجال على حد سواء، كما يشمل العرض خصومات مميزة على تجهيزات الأعراس وباقات السبا للعريس والعروس.

هذا، وسيحصل العروسان أيضا على إقامة لمدة ليلتين في الفيلا الملكية شاملة الإفطار ليلة الزفاف، كما يقدم المنتجع إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في شاليه بالذكرى الأولى للزفاف.

وقد أطلق المنتجع في بداية الشهر الجاري مبادرة أخرى احتفالا بهذه المناسبة والتي تسمح لكل ضيف الحصول على تذكرة سحب مقابل كل 15 دينارا تنفق في سبا المنتجع أو أحد مطاعمه الرائعة خلال شهر نوفمبر، حيث سيحظى الضيف بالمشاركة في السحب وربح جوائز قيمة، وتشمل الجوائز جلسات مساج في السبا، وجبات غداء أو عشاء في مطعم تياترو، عشاء رومانسي خاص في خيام بالم كورت الخاصة، أو إقامة مجانية لليلة واحدة في الفندق وغيرها الكثير.

في هذا السياق، قال مدير عام منتجع هيلتون الكويت زياد طنطاوي: خلال الـ15 عاما الماضية حافظنا على التزامنا بتحسين تجارب ضيوفنا الكرام، وحرصنا على تقديم خدمة مميزة، إلى جانب ضيافة أصيلة وأنيقة تحمل في طياتها أعلى مستويات الجودة.

وأضاف: منذ عام 2002، وفريق عمل هيلتون الكويت يكرسون جل اهتمامهم وخدمتهم لجعل المنتجع تجربة فريدة من نوعها على كل الأصعدة.