بما أن العملاء يستحقون الأفضل، فقد اختارت شركة مركز سلطان في الآونة الأخيرة إعادة إطلاق برنامج بطاقات المكافآت مع تقديم مردود أعلى ومزايا ومكافآت أكبر انطلاقا من مصلحة العملاء أولا.

ويمتاز البرنامج المعاد إطلاقه - وهو الأول من نوعه في المنطقة - بأنه سخي جدا خاصة بمجال الأغذية والسوبرماركت، إذ يمكن العملاء من كسب المزيد من النقاط، والاستفادة من خصومات حصرية وخدمات مقدمة من الشركاء، وكذلك استبدال نقاطهم بالعديد من الهدايا الجذابة التي تراعي أذواق كل أفراد الأسرة، وتتراوح هذه الهدايا بين أجهزة التلفاز والهواتف الجوالة والأجهزة المنزلية ولعب الأطفال وغير ذلك، أو بقسائم شرائية مجانية كما كانت العادة وهذا يعود لاختيار الزبائن.

وتعليقا على برنامج البطاقات الذي حدثته الشركة، قال الرئيس التنفيذي لمركز سلطان عبد السلام بدير: لقد أعدنا إطلاق برنامج مكافآت مركز سلطان بهدف مكافأة عملائنا الكرام بمجموعة متنوعة من المزايا والخدمات الجذابة، وبعد تحديثه، أصبح برنامج البطاقات فريدا من نوعه ولا مثيل له خاصة في مجال تجزئة المواد الغذائية والسوبر ماركت، نحن نقدم الآن أربعة أنواع من البطاقات حسب مشتريات العملاء، وهي البطاقات الفضية والذهبية والبلاتينية والسوداء، وتتسم كل بطاقة منها بمجموعتها الخاصة من المزايا والمكافآت المصممة حصرا، والأهم من ذلك، إضافة نقاط أكثر بنسبة 50% للأعضاء الذين يحملون البطاقات البلاتينية و100% أكثر للأعضاء الذين يحملون البطاقات السوداء.

واضاف: وعلاوة على ذلك، يمكن لهؤلاء العملاء الحصول على فائدة إضافية من عضوية بطاقات المكافآت، من خلال مضاعفة نقاطهم إذا حرصوا على إنفاق 250 دينارا كويتيا شهريا لمدة 6 أشهر متتالية في أي متجر تابع لمركز سلطان في الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى 30 أبريل 2018، حيث يمكن أن يتخطى العائد 4% من قيمة المشتريات وهي نسبة عالية وسخية جدا في مجالنا، لذا لا حاجة إلى التسوق من أي متجر آخر، ونحن نعتقد أنه سيكون من الصعب جدا أن يتسوق عملاؤنا (حتى بضعة أصناف) من مكان آخر، لأنهم سيفقدون بذلك بعض النقاط الثمينة دون مبرر، ونتوقع أيضا من العملاء الذين لا يتسوقون في مركز سلطان أن يتحولوا إلى فروعنا بسبب برنامج المكافآت الجديد هذا، لأنه أصبح الآن مربحا جدا ويصعب كثيرا مقاومته، حيث سيخسرون هذه العائدات والمزايا الرائعة والمضمونة في حال تسوقوا في متاجر أخرى.

وتابع: في مركز سلطان، نحن ملتزمون بتزويد العملاء دائما بتجربة تسوق فريدة ومصممة خصوصا لتلبية احتياجاتهم وبضمان مستوى استثنائي من الخدمات والرضا.

وباعتبارك عضوا في بطاقة المكافآت، يمكنك التمتع بمجموعة متنوعة من المزايا والخدمات ذات الطابع الشخصي التي تعكس نمط حياتك، ومنها برنامج استبدال النقاط بهدايا متنوعة ومتعددة تلبي احتياجات جميع الزبائن».

وإذا لم تكن عضوا في بطاقات المكافآت من مركز سلطان، فبادر بالاشتراك اليوم في أي فرع من فروع مركز سلطان أو مراكز الجملة، وابدأ في التمتع بالمزايا، وكلما تسوقت أكثر، زادت مكافأتك!.