طرحت شركة روائع جنيف للساعات ماركة جديدة في السوق الخليجي والكويتي وهي ZADIG & VOLTAIRE، تلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها علامة تجارية رائدة في عالم الصناعات الفاخرة حصريا ولأول مرة في الكويت، تقدم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد، مزيج مبدع بتصميم وهندسة استثنائية وبراعة لا مثيل لها.

وتفخر روائع جنيف للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب ومنفرد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية ZADIG & VOLTAIRE متوافرة حصريا لدى أفرع روائع جنيف والتي تخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والازياء.

تاريخ الماركة العالمية

استطاع الفــيلــسوف الفرنسي VOLTAIRE الساخر ان يغير وينشأ ويكسر الحواجز المتواجدة بالمجتمع الفرنسي وكان يقوم بمعارضة الديكتاتوريين انذاك بالمجمع الفرنسي.

والجدير بالذكر انه كان شاعرا ومؤلفا عظيما وكان ايضا يعد مؤرخا مثيرا للجدل في عهده وكان يؤمن كثيرا بفكرة الحب مع الحرية والسلام والمودة لعالم أفضل، انه البطل الأسطوري الشهير الفيلسوف ZADIG الذي قام بنشر كتاب ZADIG OU LA DESTINEE في عام 1747، وكان يحب السفر منذ نعومة يديه وكان يتميز بأنه حاد الذكاء وكان يعد رمزا للشخصية القوية الذي جرب بنفسه النجاح والفشل في نفس ذات الوقت، وقام بمحاربة الظلم بشكل مبتكر مبدع وتحدى سوء الحظ باسلوب خيالي شرقي كل هذا بحثا عن مصيره المنتظر.

مفهوم الماركة

يخطو بيت الأزياء الباريسي العالمي ZADIG & VOLTAIRE خطوات ثابتة في عالم الأزياء الحديثة والعصرية وتهتم الماركة كثيرا بالموضة وما يناسب مختلف الفئات العمرية وتهتم بأن تكون تصاميمها تواكب الموضة الحديثة وتجلب للنساء الحرية ومتعة الحركة بحرية وخفة من خلال تصاميمها المختلفة من ملابس أنيقة وجميلة وجذابة في نفس ذات الوقت، وتسعى العلامة التجارية باستمرار إلى التجدد في خلق تصاميم مميزة بالعلامة التجارية العالمية ZADIG & VOLTAIRE وتهتم ايضا بالاكسسوارات التي تتسم بالجودة العالية في الصناعة ونفحة من الفن واضحة من خلال التصاميم المختلفة، وأسعارها معقولة ومناسبة للجميع وكانت هذة الفكرة الأساسية والأصلية في خلق تصاميم فاخرة بجودة عالية وبأسعار مناسبة ومعقولة في نفس ذات الوقت.

والفكرة الأصلية التي تؤمن بها الماركة أن تكون الأسعار معقولة بجودة عالية، ومنذ بداية ZADIG & VOLTAIRE اسس لنفسه مفهوما جديدا للتصاميم في عالم الساعات الأنيقة والجذابة تهدف إلى الاهتمام بالأزياء العصرية لخلق نمط جديد في تصاميم الشباب، وخلق نمط جديد في عالم الموضة للشباب الذي جعل النساء أكثر تشعر بالحرية والراحة والشعور بالمغامرة، كان مفهوم العلامة التجارية ان تسعى باستمرار إلى التجدد وان تعرض مجموعة جديدة مع لمسة عصرية أنيقة ورقيقة تبهج قلوب النساء الرقيقات مع تصاميم الاكسسوارات الجريئة لتحدد مظهرا أنيقا ومثيرا.

منتجات الماركة

تشكيلة ساعات Fusion من ZADIG & VOLTAIRE، وصممت هذه المجموعة الأنيقة لتتماشى مع الاكسسوارات متعددة الألوان الجريئة، هذه الساعات متوفرة بمختلف الموديلات لتلبية جميع الأذواق، والمجموعة متنوعة في المواد المصنوعة منها ومتعددة الألوان الصارخة والمبهجة، مرصعة بأحجار سواروفسكي، والأزرار المعدنية الذهبية على حزام الساعة وتعد تصاميمها مثالية لتناسب كلا من فصل الصيف والشتاء، وهي مقاومة للماء حتى 10 ATM.

تشكيلة ساعات Master

سميت هذه المجموعة الرجالية Master لكل من يعشق الساعات الفريدة من نوعها في التصاميم ويبحث عن التميز والكمال بين الشكل الخارجي الانيق والجودة العالية في الصناعة، والجدير بالذكر أنها مصنوعة من المعدل المقاوم للصدأ ومتوافرة بعدة ألوان مختلفة لتناسب جميع الأذواق والمناسبات المختلفة، وهي مقاومة للماء حتى 5 ATM، وحجم علبة الساعة: 37 و40 MM.

وللتعرف على مزيد من التشكيلات الجديدة والمميزة من الماركة العالمية Zadig & Voltaire قم بزيارة أحد متاجر روائع جنيف للساعات للتعرف عن قرب عن أحدث التشكيلات وأروعها على الإطلاق، والتشكيلة الجديدة متوفرة في «الغراند أفنيو» ركن الذهب: 22215812 ومجمع بيروت مول: 22215808