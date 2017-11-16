أعلنت شركة «اكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات تنظيمها «مهرجان الطفل» الثاني، في مجمع «الأفنيوز» خلال الفترة من 16 - 18 نوفمبر الجاري بحضور ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، فيما أعلنت كل من شركة «هيرو الشرق الأوسط وأفريقيا» وشركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية» و«مركز رويال لطب الأسنان» رعايتها الذهبية للمهرجان.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة «إكسبو- تاج»، داليا وفائي، في بيان صحافي، إن مهرجان الطفل الثاني، يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والاختراعات والمستلزمات المتعلقة بالطفل وحياته في مختلف المجالات.

وأضافت وفائي أن المهرجان تشارك فيه عدة جهات حكومية، مثل وزارة الداخلية ممثلة بقسم العلاقات العامة الذي سيسلط الضوء على قضايا التحرش الجنسي بالأطفال، والعنف ضد الأطفال، والابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى مشاركة وزارة الصحة ممثلة بقسم الصحة الوقائية، التي ستوفر معلوماتها عن مواعيد التطعيمات وكل ما يتعلق بصحة الطفل، إضافة إلى مشاركة «جمعية المعاقين»، و«مكتب الإنماء الاجتماعي» التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت وفائي أن الجهات المشاركة في المهرجان تمثل كبرى الشركات والوكالات العالمية التي تعنى بمنتجات الأطفال ومستلزماتهم، مثل الحليب والألبان، والحفاضات ومستحضرات البشرة للأطفال، وبرامج التغذية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن المهرجان تشارك به أيضا عيادات طبية وأسنان ومستشفيات، والشركات التي تقدم المنتجات المخصصة للأطفال من كل الأعمار، حيث ستقدم الكثير من الأنشطة والفعاليات المبهرة للأطفال، إضافة إلى الهدايا والمفاجآت المتنوعة.

وبينت أن المهرجان يحظى بمجموعة من الرعايات البلاتينية والذهبية للعديد من الشركات والمراكز المتخصصة في هذا المجال، لافتة إلى أن المهرجان يحظى كذلك بمشاركة العديد من الجهات الخاصة ذات العلاقة، مثل شركة البروتين الكويتية، وطبيبي، مركز جويل لطب الأسنان، ومركز امباير لطب الأسنان، وشركة الصبيح التجارية، وشركة سيباميد، وبيرفيكتا كلينيك، وشركة بحرة الخليجية (Stemtech)، ومجموعة علي عبدالوهاب المطوع (Mustela)، وشركة أيفكو كويت، وشركة (Banky Kids)، وشركة الزاحم وملهوترا (Chubs)، والشركة الصناعية للمنتجات الطبية (حفاضات فيلفت للأطفال)، ومركز جويرية للأعشاب، ومركز Eye Level للتعليم، ومعهد Genius Brain، وشهاليل لألعاب الأطفال، ومركز Lina’s & Dina’s للتغذية.

من جهتها، قالت مديرة منتج «هيرو بيبي» في شركة «هيرو الشرق الأوسط وافريقيا»، ندا نبيل، إن الشركة تهدف من خلال رعايتها الذهبية للمهرجان، إلى توعية الأطفال ووالديهم بالأسس السليمة للتغذية، بما يؤثر إيجابيا عليهم في مراحل متقدمة من العمر، إضافة إلى دعم تطور ونمو الأطفال بأفضل طريقة صحية ممكنة من خلال مشاركة شغفنا نحو الأغذية الطبيعية والصحية.

وذكرت نبيل، أنه خلال المهرجان الطفل ستتواجد د.إنجي حشاد أخصائية تغذية علاجية، حيث ستقدم النصائح المثالية للأمهات حول تغذية الطفل وما يجب اتباعه لضمان بناء صحة جيدة للأطفال.

وأشارت إلى أن الشركة ستدعم تواجدها في المهرجان أيضا من خلال عدد من المندوبين للرد على كل أسئلة واستفسارات الزوار حول منتجاتها، علاوة على تقديم مشاركات ممتعة للأطفال من خلال التقاط صور فورية، فضلا عن تقديم الهدايا والعينات المجانية لهم.

وذكرت نبيل، أن «هيرو بييي» شركة عالمية في مجال غذاء الأطفال وتقدم خدماتها في العديد من الدول وبتواجد قوي في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم مجموعة واسعة ومتكاملة من منتجات الأطفال الغذائية التي تناسب احتياجات الأطفال من سن الولادة حتى سن 3 سنوات، بداية من تركيبة حليب للرضع ومنتجات الفطام كالحبوب وبرطمانات الفاكهة والخضراوات ووجبات الأطفال، إضافة الى انفرادها بتقديم عصير الأطفال والبسكويت.

من جانبه، قال مدير قسم التخطيط واستراتيجيات السوق في شركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية» أحمد أبوالخير، إن الشركة تؤكد من خلال رعايتها الذهبية ومشاركتها في المهرجان، دورها المستمر في دعم الأم الكويتية من خلال منتجاتها الرائدة، إضافة إلى حرصها على الاستماع إلى آراء الأمهات واقتراحاتهن لتقديم الأفضل لهن، مشيرا إلى أن الشركة أعدت العديد من الهدايا لزوار المعرض إلى جانب بعض المواد التوعوية الخاصة بالعناية الأفضل للأم بأطفالها.

وأضاف أبوالخير، أن الشركة تشارك في مهرجان الطفل مع العلامة الرائدة «بامبرز» في مجال حفاظات الأطفال، مبينا أن الشركة ستقوم بالترويج للمنتج الجديد المطور من حفاضات «بامبرز» الذي يحتوي على قنوات الامتصاص ما يساعد الأم على عناية أفضل بطفلها، كما ستقوم بتوزيع عينات مجانية للزوار من المنتج الجديد.

بدوره، قال المدير العام لمركز رويال لطب الأسنان، د.علي عاشور، إن المركز يسعى من خلال رعايته الذهبية للمهرجان، إلى عرض خدماته وأساليب العلاج الحديثة التي يمتاز بها بطريقة سلسة ومبسطة بعيدا عن أجواء التوتر والرهبة التي يخشاها المراجعون لعيادات الأسنان.

واضاف عاشور أن المركز يقدم خدمات جراحة الفم والأسنان وزراعة الأسنان وغيرها من الخدمات العلاجية والتجميلية منها التركيبات بأنواعها، وحشوات الأسنان العلاجية والتجميلية، وتقويم الأسنان بأنواعه، وعلاج اللثة، وتبييض الأسنان، وصحة الفم والأسنان وعيادة الأطفال، مشيرا إلى أن المركز سيقدم خلال المهرجان، خصومات وعروضا على مختلف خدماته تصل الى 30%.