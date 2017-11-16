أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، طلال العرب، بالدور البارز والفعال للأمانة العامة للأوقاف في دعم الكثير من المشاريع والأنشطة التعليمية، معربا عن أمله في استمرار التعاون مستقبلا بين المؤسستين لتلبية احتياجات طالب العلم.

وأكد العرب في تصريح صحافي أن الجمعية حازت ثقة الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في إدارة مصرف الصدقات، وذلك في ضوء ما اتضح للأمانة العامة عما تقوم به الجمعية من دور فعال وعطاء مستمر لخدمة طالبي العلم في الكويت والدول العربية، فقد تلقت الجمعية مبلغ 10152 دينارا كمبلغ مخصص لتعليم الأطفال المحتاجين للعام 2017، والتي قامت بدورها بحصر الطلاب المتعثرين ماديا وتوزيع المبلغ كأقساط دراسية لـ 106 طلاب في المدارس الخاصة داخل الكويت.

ووجه الدعوة إلى المحسنين من الشعب الكويتي الأصيل وأهل الخير في الكويت للتواصل مع الجمعية على الخط المباشر: 60685707 للمشاركة والمساهمة في مشاريع الجمعية التي تدار وتنفق على طالبي العلم داخل الكويت وخارجها، وهذا العمل يأتي إيمانا من الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة بأهمية التعليم في بناء المجتمع.