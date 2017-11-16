تنظم شركة «فيجور افنتس» بالتعاون مع «جلوبال ليد كونسالتنتس» سيمنار بعنوان «إدارة الجودة المستدامة»، ذلك خلال ندوة تعريفية لتتيح للقادة والمنظمات التعرف على كيفية اتخاذ نهج شامل لبناء القدرات وتطوير إدارة الجودة المستدامة على المدى الطويل.

كما ستقدم رؤى قيمة حول التميز في الأعمال التجارية، وحل المشاكل المتعلقة بالجودة، والتعريف بـ «سيكس سيغما» و«أيزو 9001» كمعايير لنظام إدارة الجودة، وسيتضمن السيمنار موضوع «ممارسات وعبر عن الجودة» وأساليب حل المشكلات من قبل خبير الجودة العالمى سوريش لولا وموضوع «القواعد والمهارات الجوهرية للجودة» من قبل البروفيسور طارق الدويسان.

وستسلــط الـندوة الضوء على المشكلات بفعالية وتحاول ايجاد تفكير تحليلي مهيكل لمنهجية مجربة، فضلا عن التطبيق الملائم لأدوات تحسين الجودة ومستوى الإبداع، وتأتى النتائج الملموسة وغير الملموسة عقب التطبيق المستمر لكل من هذه المهارات الفرعية.

يذكر ان سوريش لولا مؤسس وعضو منتدب في «كيمبرو كونسالتنتس» للخدمات الاستشارية متخصصة في مجال إدارة الجودة، وساهمت «كيمبرو كونسالتنتس» منذ تأسيسها في توفير ما يقارب من 200 مليار دولار من أموال الشركات في جميع القطاعات الصناعية من تكلفة الأنواع رديئة الجودة، وذلك باستخدام منهجيات جوران.

وستساعد الندوة التي تحمل عنوان «القواعد والمهارات الجوهرية للجودة» من قبل البروفيسور طارق الدويسان الحضور على تحديد معايير الجودة لمؤسساتهم، والدويسان لديه أكثر من 25 عاما من الاستشارات المهنية والتدريب في مجال الجودة والتميز التنظيمي، والسلامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مؤسس ومدير عام «جلوبال ليد كونسالتنتس»، وحاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2014 في العلوم الهندسية.

وسيتاح للحاضرين الرد على السؤال الأساسي عن معايير الجودة بوضوح وسرعة وسهولة، وسوف يفهمون أن الإجابة تكمن في الإجابة عن أسئلة بسيطة من مثل: ما هو معامل الاختلاف الخاص بك؟ ما هو مستوى «سيكس سيغما» العملي الخاصة بك؟

وسيتم تنظيم هذه الندوة من قبل شركة «فــيــجـور افـنــتـس» بالتعاون مع «جلوبال ليد كونسالتنتس» وشركة الجاز ويدعم السيمنار إعلاميا الجمعية الدولية للدعاية والاعلان IAA.