أعلن مستشفى دار الشفاء عن انضمام د.أبرار الحسيني اختصاصي مختبر أوعية دموية والحاصلة على زمالة المملكة المتحدة وأيرلندا لتشخيص أمراض الأوعية الدموية إلى فريق العمل بمركز الأمراض القلبية، الذي يعد مركزا متكاملا يعمل بإدارة كادر من أطباء أمراض القلب وممرضات وفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية.

ويستخدم في المركز أحدث التقنيات والأجهزة المتعارف عليها عالميا في مجال الرعاية القلبية، وبانضمام د.أبرار الحسيني صاحبة التخصص النادر في القطاع الصحي الخاص في الكويت، أطلق مستشفى دار الشفاء مختبره الخاص بتشخيص أمراض الأوعية الدموية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة الطبية في مستشفى دار الشفاء د.يوسف الظفيري إن سر الحفاظ على استمرارية موقعنا الريادي، يرجع الى التزامنا الدائم بتطبيق خطط التطوير الطموحة التي وضعناها على أرض الواقع، وهذا لن يساهم فقط في دفع عجلة الرعاية الصحية في المنطقة إلى مستويات جديدة من التميز، بل سيساهم أيضا في تقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية للأجيال القادمة في مجتمعنا.

وأضاف الظفيري: وضعنا أمام أعيننا هدفا محددا بأن نصبح في طليعة المؤسسات الصحية في البلاد التي توفر للمرضى أحدث الخدمات الطبية من خلال فرق عمل متكاملة تضم كادرا من أهم الأطباء الذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى كادر من الممرضات والممرضين والفنيين من ذوي الخبرة الطويلة، وتدعمهم أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة المتعارف عليها عالميا، وهذا الهدف يترجم بجدية وأمانة مدى حرص المستشفى على تقديم الاهتمام والرعاية المتفردة لمرضاه.

جدير بالذكر أن د.أبرار الحسيني تتخصص في علاج أمراض تصلب الشرايين وقصور الدورة الدموية، الجلطات الدماغية، أمراض الشريان السباتي، تضييق الشريان الكلوي، وصلات الغسل الكلوي وزراعة الكلى. كما انها تشتهر بتقديم الخدمات العلاجية لحالات أمراض القدم السكرية، الجلطات الوريدية، دوالي الساقين، التشوهات والعيوب الخلقية في الأوعية الدموية وتمدد الشريان الأورطي.

ويرأس مركز الأمراض القلبية في مستشفى دار الشفاء د.أحمد علاء الدين استشاري الأمراض القلبية الحاصل على البورد الفرنسي في أمراض القلب والشرايين من أكاديمية باريس بجامعة بيير وماري كوري وهو حائز على البورد الفرنسي في طب القلب التداخلي من جامعة باريس الثانية عشرة، كما انه عضو في جمعية القلب الفرنسية، جمعية القلب الأوروبية وجمعية القلب وجراحة القلب اللبنانية.

وقد كانت أحدث الإضافات لفريق عمل مركز الأمراض القلبية د.علي الصايغ استشاري أمراض القلب وفسلجة القلب الكهربائية والذي يعد أحد أهم أطباء أمراض القلب في الكويت وصاحب التخصص النادر على مستوى القطاع الصحي في الكويت لفسلجة القلب الكهربائية، كما انه حاصل على البورد الأميركي لأمراض القلب، البورد الكندي لأمراض القلب، بالإضافة إلى الزمالة الكندية لأمراض فسلجة القلب الكهربائية.

ويضم فريق العمل الاستشاري د.سعد الكندري الحائز على الزمالة الكندية والبورد الأميركي في أمراض الباطنية، الزمالة الكندية والبورد الأميركي في أمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى تخصص دقيق في عمليات القسطرة القلبية التداخلية من جامعة أوتاوا بكندا.

بالإضافة إلى د.بدر المهدي استشاري الأمراض القلبية والحاصل على البورد الكويتي للأمراض الباطنية، الزمالة السعودية لأمراض القلب للكبار من مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وزمالة القسطرة القلبية التدخلية من جامعة ميغيل بكندا.

ويضم المركز أيضا د.أمل مكة استشاري أمراض القلب والشرايين والحاصلة على تخصص دقيق في تصوير القلب بالأمواج الصوتية من فرنسا، كما أنها عضو الجمعية الأوروبية للقلب، كما يشمل الفريق 4 أطباء قلب آخرين من خيرة الكفاءات الذين يسهرون على تقديم أفضل متابعة للمرضى، ناهيك عن جهاز تمريضي متمرس وتقنيي أشعة وغيرهم.