ماكدونالدز المكان الذي يستطيع أن يأتي إليه أفراد العائلة للاستمتاع بتجربة مميزة وفريدة

لميس بلال

بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للفعالية التي باتت محببة لدى الجمهور، قامت ماكدونالدز الكويت بالاحتفال بمبادرة «وقت العائلة»، وذلك على مدى 3 أيام متتالية في مطعمها بمنطقة العارضية، وشهد المهرجان هذا العام، تنظيم يوم عائلي مليء بالمرح والتسلية، حيث تجمعت العائلات من جميع أرجاء الكويت للاحتفال معا وقضاء أوقات عائلية ممتعة.

ولقد كان الاحتفال مفتوحا لجميع العائلات، وقدم لهم برنامج ترفيهي غني بالعروض مثل استعراض أرض ماكدونالدز للأصدقاء وعرض رونالد الخاص، فضلا عن فقرة عرض الساحر وعرض العلوم، كما تضمن الحدث أيضا مجموعة من الألعاب والمسابقات والأنشطة المشوقة، التي صممت خصوصا لتناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، وكعادته السنوية، شهد المهرجان عددا من السحوبات التي خولت الجمهور للفوز بجوائز قيمة.

ومن جانبه قال مدير إدارة التسويق لدى «ماكدونالدز الكويت» شريف قطري: «لطالما احتلت العائلة أهمية خاصة لدى ماكدونالدز، ولطالما كنا حريصين على تشجيع العائلات على الترابط والتجمع معا، وكجزء أساسي من فلسفتنا، نسعى دائما لتشجيع العائلات على قضاء الوقت معا، وذلك على الرغم من كثرة الانشغالات في حياتنا اليومية العصرية.

كما أننا نفتخر دائما بكون ماكدونالدز تعتبر علامة تجارية للجميع، والمكان الذي يستطيع أن يأتي إليه جميع أفراد العائلة للاستمتاع بتجربة ماكدونالدز المميزة والفريدة من نوعها».

كما أضاف قطري، قائلا: «إنني دائما ما أتفاجأ بالنجاح الكبير الذي تحققه مبادرة «وقت العائلة» في كل عام، ما يؤكد على أهمية وقت العائلة، وكم نحن جميعنا بحاجة إلى المزيد من هذا الوقت في حياتنا».

وفي الختام، أشار قطري إلى أن «ماكدونالدز الكويت» ستستمر بإقامة الفعاليات والأنشطة التي تدخل السرور إلى قلوب جميع أفراد العائلة.