انطلقت صباح أمس الأحد أنشطة «معرض الخريف الاستهلاكي» والذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف بالصالة رقم B4 على مساحة أكثر من 5000 م2 خلال الفترة من 19 وتستمر عروضه حتى 28 الجاري، بمشاركة فاعلة من شركات وصلت منصات عرضها الى أكثر من 150 جناحا، وجاءت جميعها لتتنافس في عرض منتجاتها التي تمثل بضائع من مختلف البلدان منها مصر ولبنان، والأردن، وفلسطين وتركيا، وتونس والصين وتايلند، والهند.

هذا ويحفل المعرض بأنشطة مهمة عديدة ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق، حيث يتزامن مع مواسم التسوق وبدء اعتدال الأجواء وبداية موسم المخيمات، الأمر الذي يدفع الكثيرين الى شراء الهدايا واقتناء مستلزمات الأسرة ولوازم البر، حيث يلبي المعرض الاحتياجات الأسرية والشخصية، وتعرض الشركات مختلف المنتجات الاستهلاكية من الملابس النسائية ولجميع أفراد العائلة من مختلف المراحل العمرية والاكسسوارات والكماليات والمشغولات اليدوية، والعطور العربية والفرنسية ومواد التجميل والملابس بجميع أنواعها.

وبإمكان الجمهور الكريم اغتنام الفرصة بزيارة المعرض والاستفادة مما يوفره من أجواء تسوق أسرية وبضائع مميزة لجميع أفراد الأسرة كبارا وصغارا، خلال مواعيد زيارة صالات المعرض، حيث يستقبل المعرض زواره بالصالة رقم B4 على فترتين صباحية من الساعة 9:30 الى 1:00 بعد الظهر، ومن 4:30 عصرا الى 10 مساء، ويوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 4:30 عصرا الى الساعة 10:30 مساء.