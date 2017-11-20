استضافت «آيكونيك»، وجهة الموضة المتميزة وأحدث صيحات الموضة في المنطقة، الموسم الثالث لتجربة عرض أزياء آيكونيك للشباب، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع في فندق ريكسوس بريميوم بمنطقة جميرا بيتش ريزدنس. واستعرض تشكيلة آيكونيك لخريف وشتاء 2017 مجموعة من المواهب الشابة من أنحاء مدارس وجامعات الدولة، الذين تألقوا على منصة العرض للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي خطوة جسدت تعاونا خاصا مع علامة «حرب النجوم»، تألقت منصة عرض الأزياء بعدد من مقاتلي Stormtroopers من الفرقة الحادية والخمسين، احتفالا بإطلاق تشكيلة «حرب النجوم» الجديدة التي صممتها «آيكونيك»، وتضم أول مجموعة أزياء نسائية مصممة محليا في منطقة الشرق الأوسط.

كما أضفى نجم الغناء اللبناني المتألق وأيقونة الشباب سعد رمضان لمسة من التألق على الحدث، والذي حضر من لبنان إلى دبي خصوصا لحضور العرض بدعوة من العلامة بحضور عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بعالم الموضة والأزياء، وقام سعد بإجراء عدد من اللقاءات التلفزيونية والصحافية والتقاط الصور مع معجبيه، وفي ختام العرض ترافق على منصة العرض مع رازا بيج، عضو مجلس إدارة مجموعة لاندمارك والرئيس التنفيذي لعلامتي «سبلاش» و«آيكونيك» و«لاندمارك إنترناشونال» وسط تصفيق وتشجيع المعجبين.

توجهوا إلى متجر «آيكونيك» واقتنوا أروع تصاميم موسم الخريف والشتاء لهذا العام، وذلك في مجمع «الأفنيوز» بالطابق الأول، و«السلام مول» في السالمية، و«سما مول» في الفنطاس.