أعلنت اليوم العلامة التجاريـــة الفرنسيــــة «موستيلا»، المتخصصة في منتجات العناية ببشرة الأطفال والأمهات والتي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في قطاع الأدوية، عن رعايتها لمهرجان الطفل الثاني والذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للطفل في مجمع الأفنيوز في الفترة من 16-18 نوفمبر بتنظيم من شركة «إكسبو تاج».

وتهدف شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية و«موستيلا» من رعاية هذا المهرجان إلى مواصلة دورهما في رعاية الأطفال والاهتمام بهم من خلال توفير منتجات فعالة وآمنة وطبيعية لكل الأطفال وأمهاتهم.

حيث تخصصت «موستيلا» العلامة التجارية الفرنسية لأكثر من ستين عاما في مجال إعداد المنتجات للعناية ببشرة الأطفال، فهي تبذل قصارى جهدها لاستيعاب احتياجــات ومتطلبــات بشرة الطفل الرقيقة على نحو أفضل واستنادا إلى هذه الخبرة المتميزة التي تتضح من خلال الاكتشافات الجديدة.

وتم تجسيد هذه الرعاية من خلال إقامة جناح خاص بالعلامة التجارية «موستيلا» تم فيه توزيع عينات وهدايا للأمهات والألعاب للأطفال وتقديـــم الاستشــارات والنصائح اللازمة للأم للمحافظة على بشرة طفلها من خلال منتجات العناية اليومية وحل مشاكل البشرة بأنواعها وأهمية «موستيلا» للعناية بالأم الحامل والظهور بمظهر جميل خلال فترة الحمل والتخلص من التجاعيد وعلامات التمدد الخاصة بالجسم.

وقال مدير إدارة الأدوية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، د.مصطفى علام: «إن رعايتنا اليوم لمهرجان الطفل ما هي إلا استمرار لحرصنا على توفير الوقاية السليمة للأطفال من خلال توفير منتجات العناية بالبشرة ذات الجودة العالية والفعالية الملحوظة. وإننا سنستمر في هذه المسيرة وسنواصل رعايتنا ودعمنا لأي فعالية أو نشاط من شأنه تعزيز الوعي لدى الأمهات بأهمية الحفاظ على بشرة أطفالهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة واستخدام المنتجات الجلدية الآمنة لراحة أفضل وعناية أشمل».

واليوم العالمي للطفل يوم يتم الاحتفال فيه بوصفه يوما للتآخي والتفاهم وترفيه الأطفال في العالم ويصادف هذا اليوم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989.