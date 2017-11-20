مسابقات ممتعة وشيقة وألعاب حسب أعمار الأطفال

نظم مصرف الراجحي - فرع الكويت يوم 17 نوفمبر الحالي زيارة إلى بيت عبدالله، وذلك في إطار نشاطات المسؤولية الاجتماعية التي يحرص المصرف على إقامتها وكنشاط خيري مميز لإدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال المصابين بأمراض مستعصية.

وتضمن النشاط برنامجا كاملا بدأ في الثانية ظهرا، ثم تم الانتقال إلى منطقة الألعاب المظللة المفتوحة في مستشفى بيت عبدالله، لممارسة ألعاب ومسابقات ممتعة وشيقة، وقد تنوعت هذه الألعاب حسب أعمار الأطفال الحاضرين، ثم استكملنا البرنامج في قاعة العرض المسرح مشاهدة عرض سحري وألعاب خفة الحركة التي لاقت إعجاب الأطفال حيث أظهر تفاعلهم ونشاطهم ومـدى سعادتهـم.

الجدير بالذكر أن جميع الخدمات المقدمة اتسمت بما يناسب منظور الأطفال واحتياجاتهم، واختتم النشاط بالتقاط صور تذكارية. وفي نهاية اليوم شارك فريق موظفي مصرف الراجحي الأطفال فرحتهم بتوزيع الهدايا التذكارية.

وقال مشرف التسويق والعلاقات العامة في مصرف الراجحي محمد الفزيع: «هذا النشاط يندرج ضمن مسؤوليتنا تجاه المجتمع بكل فئاته، ونحن نرى في ضحكة الأطفال وسعادتهم طاقة ودافعا لنا الى مزيد من العطاء، وسنواصل في المصرف نشاطاتنا المشابهة وفعل كل ما بوسعنا للقيام بواجبنا تجاه مجتمعنا ووطننا الحبيب الكويت».