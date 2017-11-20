للعام الثاني على التوالي، وتزامنا مع اليوم العالمي لداء السكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، أعلن البنك الأهلي المتحد عن تنظيم حملة صحية لموظفي البنك وذلك بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء، حيث قام فريق من المستشفى بالحضور إلى المقر الرئيسي للبنك وتم تخصيص قاعة خاصة على مدار اليوم للقيام بإجراء الفحوصات اللازمة للوقاية من مرض السكري، وذلك بالإضافة إلى الحوار المفتوح مع خبيرة تغذية من مستشفى دار الشفاء والتي قامت بتقديم النصائح لموظفي البنك بعد إجراء الفحوصات لهم وتوعيتهم عن كيفية التغذية السليمة المناسبة لحالتهم الصحية، والتي تساعد على وقايتهم من مرض السكري أو السيطرة عليه في حالة الإصابة به، كذلك قام فريق دار الشفاء بتوزيع كتيبات تتضمن توعية صحية حول مرض السكر و أسبابه، ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه.

تأتي هذه الحملة في إطار برنامج البنك الأهلي المتحد للمسؤولية الاجتماعية في مجال الرعاية الصحية، وقد شهدت هذه الحملة الصحية إقبالا كثيفا من قبل موظفي البنك الأهلي المتحد الذين توافدوا لإجراء هذه الفحوصات، والتي لاقت اشادة واستحسانا بينهم، مثمنين هذا الدور الانساني الملموس لإدارة البنك ومستشفى دار الشفاء.

وبهذه المناسبة، أفاد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: ان البنك الاهلي المتحد يحرص دائما على القيام بالمبادرات المجتمعية الهادفة وخاصة في المجال الصحي وذلك من منطلق إيمانه بأهمية نشر التوعية الصحية ودورها في التصدي للمرض قبل حدوثه.

كما تقدمت إدارة البنك الأهلي المتحد بالشكر لمستشفى دار الشفاء على الدور الذي قام به لإنجاح هذه الحملة ومساعدة موظفي البنك على زيادة الوعي بمرض السكري، معربين عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع دار الشفاء في هذا المجال.