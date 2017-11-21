أعلن مستشفى دار الشفاء عن انضمام جديد ومميز لفريق العمل بقسم الجراحة العامة، حيث انضم مؤخرا د.يوسف الصالح استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير والحاصل على عضوية الكلية الملكية للجراحة في ايرلندا، البورد الكويتي في الجراحة العامة وهو عضو في الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة وعضو مجلس الطب العام البريطاني.

ويقدم د.يوسف الصالح الخدمات الجراحية المتنوعة نذكر منها عمليات المناظير الجراحية كاستئصال المرارة والزائدة الدودية وإصلاح الفتق بأنواعه بالإضافة إلى العديد من العمليات الجراحية الأخرى كعمليات أورام الغدد والثدي وأمراض الشرج والعناية بالقدم السكرية بأحدث الطرق المتاحة، بالإضافة إلى جراحات السمنة مثل بالون المعدة والتحزيم والتكميم وتحويل مسار المعدة.

جدير بالذكر أن د.يوسف الصالح لديه أكثر من 15 عاما من الخبرة في الكويت ولديه العديد من المنشورات الإقليمية، وكذلك اشترك في العديد من الأنشطة العلمية المرتبطة بالجراحة العامة.

وعن انضمامه لفريق العمل بمستشفى دار الشفاء صرح د.يوسف الصالح، قائلا: «يسعدني أن أكون قادرا على مساعدة المرضى في الكويت في مجال الجراحة العامة بشكل عام وجراحات السمنة على وجه الخصوص وذلك في ظل ارتفاع معدلات السمنة في الكويت والتي تعتبر من أعلى المعدلات عالميا، ما يستدعي تضافر الجهود لمكافحتها، حيث تعتبر جراحات السمنة من أهم الطرق للقضاء على هذه الآفة التي تهدد المجتمع لما لها من نتائج مذهلة في التخلص من السمنة والأمراض المصاحبة لها».



وأضاف: «إن العمل داخل صرح طبي عريق كمستشفى دار الشفاء يعد مكسبا وإضافة ثرية لسجل خبراتي التي أتطلع لوضعها في خدمة المستشفى، حيث يقوم أبرز مقدمي الرعاية الصحية وأحدث التقنيات الطبية بتلبية كافة متطلبات المرضى في الكويت ومساعدتهم على تحقيق النتائج المرجوة في العلاج».

وفي نفس السياق قال د.عبدالله الحداد استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى دار الشفاء: «إن انضمام د.يوسف الصالح لفريق العمل يعد إضافة مميزة ومهمة لقسم الجراحة في مستشفى دار الشفاء والذي يقدم الخدمات الجراحية على اختلاف أنواعها كعلاج البواسير، الشرخ والناصور الشرجي بالليزر والجراحة والدباسة الجراحية، إضافة إلى علاج أمراض الثدي، أمراض الغدة الدرقية واستئصال أورامها، علاج فتق السرة والفتق الإربي بالجراحة والمنظار، علاج أورام القولون والمستقيم بالمنظار، علاج الخصية المعلقة والقيلة المائية ومرض كرونز بجراحة المنظار والقولون التقرحي، بالإضافة إلى جراحات السمنة المختلفة كتكميم المعدة، حلقة المعدة وبالون المعدة».