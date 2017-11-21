يشهد جناحا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في معرض الكويت الدولي للكتاب (الدورة 42) إقبالا لافتا على إصداراتها المتنوعة التي تخاطب جميع شرائح المجتمع لاسيما الجناح الخاص بالأطفال الذي يستقطب تلك الشريحة ليقدم لهم عددا من الأنشطة الممتعة والإصدارات التي تثري ثقافتهم العلمية، أحدثها «الجاحظ وكتاب الحيوان».

وتستهدف المؤسسة من مشاركتها السنوية في هذا الحدث الثقافي المهم عرض إصداراتها المتنوعة والتواصل مع الجمهور للتعريف بالمؤسسة ودورها الفعال في دعم العلوم والابتكار فضلا عن تعزيز الثقافة العلمية لدى جميع شرائح المجتمع وترسيخ المعرفة العلمية السليمة لديهم كجزء من استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2017 - 2021.

وتشارك المؤسسة في المعرض من خلال جناحين أحدهما في الصالة (رقم 6)، حيث تعرض إصداراتها التي تتضمن عددا من الموسوعات العلمية في مجالات مختلفة فضلا عن عدد من الكتب المؤلفة والمترجمة التي تتناول موضوعات علمية متعددة تشمل جميع ميادين العلم والمعرفة.

وفي الجناح المخصص للأطفال سيطلع الزوار على إصدارها الجديد «الجاحظ وكتاب الحيوان» الذي تنشره المؤسسة بالتعاون مع ألف اختراع واختراع للاحتفاء بالأديب العربي الكبير الجاحظ واستقطاب اهتمام الأطفال والناشئة نحو القراءة والعلوم وحب اكتساب المعرفة ولنشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وكائناتها.

ويتضمن الجناح أيضا معروضات وألعابا تفاعلية، وورش عمل بالإضافة إلى عرض لفيلم قصير باسم «ألف اختراع واختراع وكتاب الحيوان»، وعروض للحيوانات مقدمة من قبل المركز العلمي في الكويت التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

أما عن كتاب «الجاحظ وكتاب الحيوان» فإنه يأخذ القراء في رحلة استكشافية بعيني الجاحظ، الباحث والمفكر من القرن التاسع الميلادي، لسبر أغوار عالم الحيوان والتفكر في ضرورة المحافظة على التناغم في الطبيعة.

ويعرض الكتاب حياة الجاحظ ويبرز بعضا من أنواع الحيوانات الذي ذكرها في كتابه وبعض المعلومات المفيدة والشيقة عنها بأسلوب مناسب يلامس الأطفال والناشئة، كما يركز الكتاب على خطر انقراض الحيوانات الذي نواجهه اليوم وأهمية الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها.

ويتضمن الكتاب طرائف ونوادر وألغازا شعرية مبسطة ممتعة تيمنا بالأسلوب الذي اتبعه الجاحظ في تأليف كتابه منذ ما يزيد على ألف عام.

ويعتبر هذا الكتاب امتدادا لنجاح «الحسن بن الهيثم: الرجل الذي اكتشف كيف نرى»، الكتاب الذي أصدرته المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة ألف اختراع واختراع والمتميزة في معرض الكتاب العام الماضي.

جدير بالإشارة أن المؤسسة تعرض في جناحها المتاح للزوار على فترتين صباحية ومسائية 3 مجلات علمية تصدرها المؤسسة وهي مجلة «العلوم» الشهرية المترجمة عن مجلة «نيوساينتيست» ومجلة «التقدم العلمي» الفصلية العلمية المتنوعة ومجلة «كيف تعمل الأشياء» وعددا من الكتب العالمية المترجمة للعربية التي تخاطب الناشئين.