وقعت الشركة التجارية العقارية اتفاقية مع شركة نظارات ميامي التي تقع في مجمع بوليفارد ـ الدور الأول لتقديم خصومات وعروض مميزة لحاملي بطاقة «نخبة التجارية»، حيث تصل نسبة الخصومات إلى 50% على النظارات بالإضافة إلى عرض مميز للعدسات (اشتري علبة بـ 10 دنانير واحصل على الثانية مجانا).



وتأسست شركة نظارات ميامي عام 1991 تحت إشراف وإدارة كويتية، وهي وكيل عدسات نونو في الكويت، وتشتهر بتشكيلتها الواسعة من النظارات الرياضية الفخمة.

وبطاقة «نخبة التجارية» هي خدمة مميزة تم ابتكارها من قبل الشركة التجارية العقارية لجميع عملاء الشركة ليستمتعوا بعروض وخصومات مقدمة من المحلات والمطاعم التي تقع في عقارات الشركة ومنها: برج التجارية، فندق سيمفوني ستايل الكويت بمطاعمه، مجمع سيمفوني ستايل، مجمع مطاعم لايت، وغيرها من العقارات التجارية والسكنية الأخرى.

كما طورت الشركة التجارية العقارية تطبيق «Al Tijaria Elite» المتوافر على متجري الأندرويد وأبل لتوفير تجربة سهلة لعملائها في استخدام بطاقة نخبة التجارية والتعرف على المحلات المشاركة والعروض التي تقدمها.