أعلنت شركة علاج للخدمات الطبية المالكة لمستشفى طيبة يوم الأحد 21 نوفمبر عن تشكيلها مجلس إدارة جديدا يترأسه د.سند الفضالة، مؤسس مستشفى طيبة.

وأعلنت الشركة في بيانها عن تعيين د.موسى خورشيد نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين كل من د.علي الحاج ومحمد السديراوي وعبدالمحسن المخيزيم كأعضاء مجلس إدارة.

ويعد رئيس مجلس الإدارة د.سند الفضالة من أبرز الاستشاريين الكويتيين في مجال جراحة الأنف والأذن والحنجرة، ولديه خبرة تفوق الأربعين عاما. ويحمل نائب رئيس مجلس الإدارة د.موسى خورشيد خبرة تفوق الثلاثين عاما في مجال الجراحة العامة وجراحة السمنة، بالإضافة إلى عمله الأكاديمي في جامعة الكويت، بينما يحمل د.علي الحاج خبرة تفوق الثلاثين عاما في مجال إدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، أما محمد السديراوي فهو خريج جامعة سان هوزيه الأميركية في تخصص الاقتصاد، وشغل عضوية مجلس إدارة للعديد من الشركات المحلية في مجال الاستثمار والعقار وغيرها. أما عبدالمحسن المخيزيم فلديه خبرة واسعة في مجال الاستثمار وإدارة الأعمال تقارب الـ 15 عاما، ويشغل حاليا عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات داخل الكويت وخارجها.

كما أعلنت شركة علاج للخدمات الطبية عن تعيين راشد سند الفضالة بمنصب الرئيس التنفيذي لمستشفى طيبة، ويحمل راشد الفضالة، الذي كان ضمن طاقم العمل المؤسس للمستشفى، شهادة الماجستير في تخصص إدارة المنشآت الصحية من كلية سيمونز في مدينة بوسطن الأميركية، كما يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق من كلية براينت في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعليقا على هذه التغييرات في مجلس الإدارة، صرح الرئيس التنفيذي راشد الفضالة في بيان صحافي: «هذه التغييرات تأتي ضمن خطة تطمح الشركة الى تحقيقها مطلع العام المقبل بهدف الارتقاء بمستوى مستشفى طيبة وتطوير الخدمات لتتناسب مع تطلعات المرضى واحتياجاتهم».

وأضاف: «يحمل أعضاء مجلس الإدارة خبرات متعددة وواسعة سواء في مجال الطب أو إدارة الأعمال، ونحن على ثقة بدعمهم لجهود الارتقاء بالمستشفى وتحقيق الرؤية المنشودة لمستشفى طيبة».

وتقوم الإدارة حاليا بأعمال ترميم وتوسعة لمبنى المستشفى الواقع في ضاحية صباح السالم، حيث يتسع المبنى بحلته الجديدة والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل لأكثر من 110 أسرة، وتشمل أعمال التوسعة تجديدا تاما لكل مرافق المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وبتصميم عصري يرقى الى تطلعات زوار المستشفى.

15 عاماً من التميز

وأنشئ مستشفى طيبة عام 2002 ليكون أول مركز رعاية صحي خاص بعمليات اليوم الواحد في الكويت، وحصل على رخصة مستشفى شامل لجميع التخصصات في عام 2006 ليصبح أول مستشفى خاص في محافظة مبارك الكبير، وخلال الـ 15 عاما الذي قدم فيها المستشفى خدماته، حصل على العديد من الاعترافات وشهادات الجودة.



ومن أبرز الإنجازات هو حصول طيبة على عدد من شهادات الجودة في الخدمات الطبية من اللجنة الأميركية الدولية المشتركة JCI في مجال الرعاية الصحية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تطبيق المستشفى لجميع متطلبات اللجنة فيما يتعلق بالجودة والمعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية.

كما يفخر المستشفى بحصوله على شهادة الجودة من JCI وذلك لبرنامج جراحات العمود الفقري، وبرنامج جراحات تبديل الركبة والمفاصل الذي يعد أول برنامج معتمد في الشرق الأوسط من قبل اللجنة، وهي لجنة عالمية مرموقة تقيم مئات المؤسسات الصحية حول العالم وفق شروط وضوابط تسعى من خلالها الى اعتماد أفضل الخدمات للمرضى.

كما أن المستشفى حاصل على الاعتماد الأميركي للمختبرات الطبية والباثولوجية College of American Pathologists (CAP) لاتباع معايير الجودة العالمية للمختبرات الطبية في المستشفى.

ويفتخر مستشفى طيبة بكونه أول مستشفى خاص في الكويت يحصل على شهادة «مستشفى صديق للطفل» من وزارة الصحة وباعتماد دولي من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.