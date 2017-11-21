حان وقت الاستمتاع بالمذاق الحار. سيتوافر برجر الفلفل الأخضر الحار بجبن الشيدر المكون من لحم بقر الأنغوس الطبيعي 100% والمغطى بجبن الشيدر الأبيض وتشكيلة من فلفل بوبلانو المتبل والهالوبينو وفلفل سبورت، لفترة محدودة.

يضيف برجر الفلفل الأخضر الحار بجبن الشيدر مذاقا جديدا وساحرا على برجر الجبن الكلاسيكي من خلال الجمع بين جبن الشيدر الذي يتميز بمذاقه القوي وتشكيلة خاصة بنا من الفلفل الأخضر الحار ذي النكهات الحادة والحارة.

وقال رئيس فنون الطهي لدى سلسلة مطاعم «شيك شاك» مارك روساتي: «يعكس هذا البرجر التوازن المثالي بين المذاق الحار والمقرمش، ونحن متحمسون لمشاركته مع زبائننا في الشرق الأوسط. يتكون برجر الفلفل الأخضر الحار بجبن الشيدر من 3 أنواع من الفلفل الأخضر الحار وجبن الشيدر الأبيض ذي المذاق القوي مع برجر لحم الأنغوس الكلاسيكي، ما يمنحه مذاقا شهيا لا يقاوم».

برجر الفلفل الأخضر الحار بجبن الشيدر معد من لحم بقر الأنغوس الطبيعي 100% - خال من الهرمونات والمضادات الحيوية - والمتبل والمطهو بأفضل طريقة ممكنة مع شريحة من جبن الشيدر الأبيض.



وللاستمتاع بالمذاق الحار والمقرمش، أضفنا خليطا خاصا بنا من أنواع الفلفل المختلفة، وهي: بوبلانو وهالوبينو وفلفل سبورت، المتبلة في العسل والخل. ويقدم البرجر مع خبز البطاطا الهش.