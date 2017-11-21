بشار القطان: «الشعلة الخضراء» الوكيل الحصري للعلامة التجارية التي تتناسب مع أركان وديكورات المنزل





بمناسبة حلول فصل الشتاء أطلقت شركة «الشعلة الخضراء للغاز» مدفأة decoflame متعددة الألوان والأشكال، والتي تعمل بغاز Bioethanol صديق البيئة الذي لا ينتج عنه كربون، وبالتالي فإن المدفأة لا تحتاج إلى تركيب مدخنة.

وفي السياق قال رئيس مجلس إدارة شركة الشعلة الخضراء للغاز م.بشار حسين القطان: تعتبر الشركة هي الوكيل الحصري في الكويت لمدفأة decoflame المتميزة الصنع، حيث إنها سهلة التركيب وتناسب كافة الديكورات الموجودة بالمنزل، لتنشئ حالة من التناسق والتناغم تساعد على الدفء والاسترخاء في الشتاء، والتأمل في جمال ما توصل إليه الإنسان، من تكنولوجيا حديثة تعمل على انبعاث الدفء بين أفراد الأسرة الكويتية.

وأوضح القطان أن تصميمات وألوان مدفأة decoflame تناسب كل أركان المنزل العصري والكلاسيكي، حيث الألوان المميزة التي ترسم أجمل اللوحات الفنية لتضيف إلى المنزل لمسة من السحر والجمال تفخر به كل ربة منزل، مشيرا إلى أن سعر المدفئة يناسب ويتماشى مع كافة الأذواق التي تبحث عن الجمال والرقي، لتهنأ بشتاء دافئ دون الحاجة إلى مصاريف باهظة.



وأشار إلى أن شركة الشعلة الخضراء تعد من الشركات الرائدة في الكويت ومنطقة الخليج، في مجال تصميم وتنفيذ شبكات الغاز طبقا للمواصفات العالمية للسكن الخاص والمشاريع التجارية، وشركات المطاعم والفنادق والشركات والصناعية والتجهيزات الغذائية، كما تعتبر الوكيل المحلي لـ 14 شركة عالمية في مجال الغاز، ومن أهمها الشركات النفطية.

وأشار القطان إلى ان الشركة حصلت على شهادة الجودة الأيزو 9001- 2008 و2009، إضافة لحصولها على عضوية عالمية بالمجلس الدولي للمواصفات (ICC) منذ 2007، والجمعية الوطنية للحماية من الحريق (NFPA) منذ 2008.

واختتم القطان حديثه بأن شركة الشعلة الخضراء تلتزم بالعقود التي يتم التعاقد عليها من حيث دقة المواصفات ومواعيد التسليم، موضحا أن الشركة أنشئت منذ 8 سنوات ووصلت إلى مصاف الشركات الأولى بالكويت لتمديد الغاز.